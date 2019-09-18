HABER

Köylere inen ayılar vatandaşları tedirgin ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde köy yollarında son günlerde sıkça karşılaşılan ayılar, vatandaşları tedirgin ediyor.İlçeye bağlı Paşalı köyünde yaşayan Hikmet Aydın, köyünde birçok kez yol güzergahlarında ayılarla karşılaştığını söyledi.

Köylere inen ayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde köy yollarında son günlerde sıkça karşılaşılan ayılar, vatandaşları tedirgin ediyor.
İlçeye bağlı Paşalı köyünde yaşayan Hikmet Aydın, köyünde birçok kez yol güzergahlarında ayılarla karşılaştığını söyledi. Son olarak dün akşam saatlerinde yolda seyir halindeyken ayıyla karşılaşan Aydın, cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Son günlerde sık sık ayılara rastladığını belirten Aydın, "Hemen hemen her gün birden fazla ayıyı görüyorum ama heyecandan fazla çekim yapamıyorum. Ayıların yuvasını da biliyoruz ama malum cezalardan dolayı bir şey yapamıyoruz. Özellikle bu bölgeye ilk kez gelenlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmak istiyorum" dedi.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Çeyrek altının yerini yarım gram altın aldıÇeyrek altının yerini yarım gram altın aldı
Sakız koyunlarını 'Paris' koruyacakSakız koyunlarını 'Paris' koruyacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Samanyolu TV eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV eski çalışanlarına operasyon!

Adana'da kayyum eylemleri yasağı üçüncü kez uzatıldı

Adana'daki yasak bir kez daha uzatıldı

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Günlük burç yorumları 18 Eylül Çarşamba - Ay, Boğa burcunda ilerliyor

Ay, Boğa burcunda ilerliyor

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Para sayma makinesi ele geçirildi

İstanbul’da DEAŞ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.