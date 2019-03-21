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Köylere konulan konteynerları vince yükleyip çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde köylülerin kullandığı konteynerları çalan bir şebeke, jandarmanın başaralı operasyonu ile yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Gölköy’de muhtarlık ofisi olarak kullanılan konteyner, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir vince yüklenerek çalındı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde köylülerin kullandığı konteynerları çalan bir şebeke, jandarmanın başaralı operasyonu ile yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Gölköy’de muhtarlık ofisi olarak kullanılan konteyner, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir vince yüklenerek çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını taradı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 zanlı yakalandı. Zanlıların Ankara’nın diğer ilçelerinde de benzer olaylara karıştıkları tespit edildi. Konteyner bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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