Köylerine turist çekmek için sosyal tesis yaptılar

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Akoluk köyü sakinleri, Tekelti Dağı'na eteklerindeki köylerine turist çekebilmek için dağ evi ve sosyal tesis yaptı.
Doğu Anadolu'nun önemli dağlarından biri olan ve pek çok doğa sporu aktivitesinin yapılabildiği 2 bin 552 rakımlı Tekelti Dağı eteklerinde bulunan Akoluk köyü sakinleri, yöreye daha fazla turist çekebilmek için çalışma yapmaya karar verdi.
Köy dışında yaşayan köylülerin de yardımıyla toplanan paralarla köye doğa sporcuları ve turistleri çekmek için dağ evi ve sosyal tesis yapıldı.
İçinde mutfak, cami, dinlenme ve sosyal faaliyet alanları gibi bölümleri barındıran tesisin açılışı, dağcılar ve yöre sakinlerinin katılımıyla yapılarak hizmete sunuldu.
Dağ evine, 2000 yılında Ağrı Dağı'na gerçekleştirdiği tırmanışta hayatını kaybeden Iğdırlı dağcı İskender Iğdır'ın adı verildi.
Açılışa katılan İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) sporcuları, günün anısına şimdiye kadar hiç denenmemiş bir rotadan, Tekelti Dağı'nın zirvesine çıkarak burada sis bombaları eşliğinde Türk bayrağı açtı.
Köy sakinlerinden Hüseyin Atam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akoluk köylüleri olarak köylerine sahip çıkmak ve bölgedeki turizm potansiyelini artırmak adına böyle bir girişimde bulunduklarını anlatarak, "Bu çalışmaları başlatmadan önce köyümüz adeta terk edilmiş, birkaç evin kaldığı bir köy durumundaydı. Tabiri caizse dağın başında harabeye dönmüş bir yer olarak kalmıştı. Şimdi yeni evlerin inşa edildiği, birçok köy sakininin yazlık yaptığı daha yaşanılır bir yer haline geldi. Bundan sonraki çalışmamız da buraya daha çok turist çekmek olacaktır." ifadelerini kullandı.
AKUD sporcularından Celal Karaeli de dağa zor bir tırmanış gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Zor oldu ama sonuçta zirveyi yaptık. Biz dağcılar olarak, köylünün bizler için yaptığı bu projeyi önemsiyoruz. Dağ evi bölgenin dağcılık için turizm gelişimine çok büyük faydası sağlayacaktır. Burada emeği geçen herkesi kutluyorum, ayrıca bu projenin örnek proje olmasını da temenni ediyorum." diye konuştu.
Açılışa Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, İstanbul Tekelti Köyü Derneği Başkanı İlhan Gök, kurum amirleri ve köy sakinleri katıldı.
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