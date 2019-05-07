HABER

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:06 | Son Güncelleme

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı üzerinde yerden 10 metre yüksekliğe, 88 metre uzunluğa, 2.60 metre genişliği sahip çelik halatlara bağlı ahşap köprü ile Ketençukur, Dokuzkonak ve Kuzgun köylerine ulaşım sağlanıyor. Yıllardır araçları ile asma köprüden geçen sürücüler, geçişler sırasında sallanan köprünün kendilerini korkuttuğunu belirterek, beton köprü yapılmasını istiyor.

Tirebolu ilçesi Harşit Çayı üzerinde vatandaşlar, 1960 yılında yerden 10 metre yüksekliğe, 88 metre uzunluğa, 2.60 metre genişliğe sahip çelik halatlara bağlı ahşap köprü ile Ketençukur, Dokuzkonak ve Kuzgun köylerine ulaşım sağlıyor. Vatandaşlar, köylerine 4 kilometre mesafede beton köprü olmasına rağmen daha kısa güzergah olduğu için asma köprü kullanmayı sürdürüyor. Sürücüler, tehlikeli oymasına rağmen köprüyü kullandıklarını belirterek, beton köprü yapılmasını istediklerini söylediler.

Köylerine giden beton köprünün kilometrelerce uzaklıkta olduğunu söyleyen Ali Çoban, “Normal şartlarda bu köprünün kullanılmaması lazım. Ama biz hem yaya olarak hem de araçlarımızla bu asma köprüyü kullanıyoruz. Öğrenci servislerimizde bu köprüden geçiyor. Çocuklarda artık alıştılar. Köprü asma köprü olduğu için sallanıyor.
Ahşap olduğu için tahtalar sürekli kırılıyor. Belli yerlerinde çatlaklar var. Ama köprüyü kullanmak zorundayız. Çünkü köyümüze giden beton köprü kilometrelerce uzaklıkta bulunuyor. Büyüklerimizden beton köprü için yardım istiyoruz” dedi.

‘KÖPRÜ BUNCA YIL NASIL DAYANSIN’

‘KÖPRÜ BUNCA YIL NASIL DAYANSIN’
Köylerine beton köprü isteyen Eyüb Kamat da "Ne yazık ki beton köprü yapımı için bir sonuç alamadık. Hatta köprünün araç trafiğine yasak olduğu söyleyen ilgili yetkili kişiler dahi köyümüze geldiklerinde bu köprüyü kullanıyorlar. 67 yaşındayım köprü benimle yaşıt. Ben yaşlandım, köprü bunca yıl nasıl dayansın. Bizim halkımız alışmış, yaya olsun arabalarla olsun gözü kara gidip geliyor” diye konuştu.
Köprünün güvenli olmadığını söyleyen Selahattin Bostan ise “Kar yağdığı zaman burada bir metreye yakın kar oluyor. Kendimiz küreklerle köprüde biriken karı alıyoruz. Köprüden çok kişi kayıp düştü, yaralandı. Kendi çabamızla bu köprüyü yaptık. Devletten yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Küçükken köprüden yaya geçerken bile tedirgin olduklarını anlatan Yücel Yalçın, "Ama zamanla alıştık, şimdi köprüden araçlarımızla geçiyoruz. Sallansa da köprüyü kullanıyoruz” dedi. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun TİREBOLU asma köprü

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

BUDO'dan sefer iptali

BUDO'dan sefer iptali

Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.