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Köylerinin ışıkları 40 yıl sonra yeniden yanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 1980'li yıllarda çeşitli nedenlerle terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerine dönmek isteyen Kayırlar ve Sarıbudak köyü sakinleri, doğup büyüdükleri topraklara yeniden yerleşmeye hazırlanıyor - Pülümür Kaymakamı Ömer Faruk Fidan: - "Birlikte kararlar alındığı, adımlar atıldığı zaman böyle güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. İnşallah bizim diğer köylerimize de örnek olur" - Pülümür Kayırlar Köyü ve Sarıbudak Köyü Dernek Başkanı Ali Rıza Belek: - "Hep buranın özlemini çekiyorduk. Hep geri dönmek istedik ama bir türlü şartlar bizim geri dönmemize elverişli değildi. 'Artık yeter' dedik ve köylülerimizle bir araya geldik"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 1980'li yıllarda çeşitli nedenlerle terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerine dönmek isteyen Kayırlar ve Sarıbudak köyü sakinleri, doğup büyüdükleri topraklara yeniden yerleşebilecek olmanın sevincini yaşıyor.

Ulaşım ve eğitim sorunları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 1980'lerde Türkiye'de farklı şehirlere ve farklı ülkelere göç eden Kayır ve Sarıbudak köyü sakinleri yaklaşık 40 yıl sonra bir araya gelerek, memleketlerine dönüş için harekete geçti.

Bu amaç doğrultusunda dernek kurarak bir araya gelen köy sakinleri, daha sonra Pülümür ilçesi Hiver Mahallesi'nde arazi satın alarak 57 üyesine dağıttı. Derneğin 50 aileye daha arsa bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Pülümür Kaymakamı Ömer Faruk Fidan, alınan arazilerin tapu dağıtımı için ilçe merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Pülümür ilçesinde pek çok köy muhtarı ve dernek başkanının kendisini çeşitli tarihlerde ziyaret ederek köylerine dönmek istedikleri yönünde taleplerini ilettiğini söyledi.

Vatandaşların kendisine büyük şehirlerden sıkıldıklarını ve köylerinde yaşamak istediklerini aktardığını anlatan Fidan, köye dönüşün en güzel örneğinin başlatılan bu proje olduğunu ifade etti.

Fidan, şunları kaydetti:

"Aslında bu çalışma bizim diğer köylerimize benzer çalışma yapabilmeleri için çok örnek bir proje oldu. Bu açıdan ilk olması hasebiyle bizim için çok kıymetli. Beraber hareket edildiğinde, birlikte kararlar alındığı, birlikte adımlar atıldığı zaman böyle güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. İnşallah bizim diğer köylerimize de örnek olur, diğer köylerimizde benzer çalışmalar yapar. Bize düşen sorumluluğun farkındayız. Yapabileceğimiz ve bize düşen görev ne ise biz bunu yapacağımıza söz veriyoruz, taahhüt ediyoruz. Sizlerin önünü açacağız."

Konuşmaların ardından tapularını alarak arazilerini görmeye giden vatandaşlar, kısa sürede evlerini yaparak yerleşeceklerini aktardı.

- "Bu proje örnek olsun"

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pülümür'ün 1980'lerde 28 bin civarında olan nüfusunun azalarak 2017'de 3 bin 65 kişiye düştüğünü anımsattı.

Projeyi çok önemsediklerini ifade eden Tosun, "Bu proje bizi ümitlendirdi. Umut ediyorum ki bu dip nokta olacak ve tersine evrilen bir nüfusla karşılaşacağız, artan bir nüfusu bundan sonra konuşuyor olacağız. Umarım bu diğer derneklerimiz ve köylerimize örnek proje bir örnek olur. Bir şekilde buradan bağlarını koparıp gitmiş, batı veya yurt dışında yaşamak zorunda kalmış hemşehrilerimizi tekrar Pülümür'e geri getirebilme imkanı buluruz diye umut ediyorum." dedi.

Pülümür Kayırlar Köyü ve Sarıbudak Köyü Dernek Başkanı Ali Rıza Belek de yaklaşık 40 yıl önce çeşitli sebeplerden dolayı köylerinden ayrılarak büyük şehirlere göç ettiklerini anlattı.

Gönüllerinin her zaman doğdukları topraklarda olduğunu, burada yaşamak istediklerini dile getiren Belek, "Hep buranın özlemini çekiyorduk. Hep geri dönmek istedik ama bir türlü şartlar bizim geri dönmemize elverişli değildi. 'Artık yeter' dedik ve köylülerimizle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

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Tunceli Köye dönüş Pülümür

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