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Köylerinin ortaya çıkmasını gözyaşları içerisinde izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kars'ta Boğazköylüler, baraj gölü suları altında kalan köylerine olan hasretlerini sular çekilince oraya çıkan kalıntılarda gideriyor. Baraj gölüne gelerek evlerinden geri kalan enkazı izleyen Boğazköylüler, duygulandıklarını belirtiyor.

Köylerinin ortaya çıkmasını gözyaşları içerisinde izlediler

Kars ve Digor ovalarında yaklaşık 475 bin dekar tarım arazisini sulamak için yapılan Kars Barajı, 2017'de su tutmaya başladı. Boğazköy ve Çamçavuş köyleri, yılda 10 milyon kilovat saat enerji üretilecek barajın suları altında kaldı. Sadece minareleri görünen köyler, baraj kapaklarının açılarak su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkmaya başladı. Eski köylerinin kalıntılarının görülmeye başladığını duyanlar, baraj gölüne geldi. Evlerinin duvarları, cami, okul ve köy odasının ortaya çıkmasını gözü yaşlı izleyen Boğazköylüler, anılarını tazeledi.

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'KÖYÜMÜZ ÇOK GÜZELDİ, ŞİMDİ İSE SULAR ALTINDA KALDI'

Boğazköylü vatandaşlardan Kubilay Çahan, eski köylerini çok özlediklerini belirterek, "Bizim hayatımız bu köyde geçti. Bu camide namaz kıldık, bu okulda okuduk, bu köy odasında da sık sık köylülerimizle bir araya gelip sohbet ettik. Köyümüz çok güzeldi. Şimdi ise sular altında kaldı. Sular çekilince de zaman zaman gelip böyle hasret gideriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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