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Köylü- çiftçi yapılandırma başvurusu 2021... Çiftinin Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı!

08.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Köylü- çiftçi yapılandırma başvurusu 2021... Çiftinin Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı!

17 Kasım tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi. Tarım Kooperatiflerinden kredi çeken çiftçiler, çiftçi kredi borcu yapılandırma yapılacak mı araştırmasına başladı. Orman Genel Müdürlüğünce tarımsal kalkınma kooperatiflerine kullandırılan çiftçi borçlarına da yapılandırma geldi. Köylü- çiftçi borcu yapılandırma 2021 başvurusu 31 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 17 Kasım tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Orman Genel Müdürlüğünce Tarım Kooperatifleri tarafından çiftçi ve orman köylüsüne verilen krediler için de yapılandırma geldi. Binlerce çiftçi Tarım Kooperatifleri kredi yapılandırması çıktı mı araştırması yapıyordu. Yapılandırma işlemi başladı ve 31 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Peki köylü- çiftçi yapılandırma 2021 başvurusu nasıl yapılacak? İşte köylü-çiftçi kredi borcu yapılandırma detayları...

KÖYLÜ VE ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU YAPILANDIRMASI NASIL OLACAK?

Mecliste görüşülmeye başlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilk 10 maddesi kabul edildi. Bu işlemin ardından 17 Kasım 2020 tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayınlanan söz konusu kanun yürürlüğe girdi. Vatandaşlara vergi, kredi, SGP prim ve birçok borcu tekrar yapılandırma fırsatı verildi. Bu fırsattan yararlanmak isteyen çiftçiler, çiftçi kredi borcu yapılandırma 2021 çıktı mı araştırması yapıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Orman Genel Müdürlüğünce Tarım Kooperatifleri tarafından çiftçi ve orman köylüsüne verilen kredilere de yapılandırma geldi. Peki çiftçi borcu yapılandırma nasıl olacak, çiftçi borcu yapılandırma başvurusu nereye yapılır?

ÇİFTÇİ KREDİ BORCU YAPILANDIRMA HESAPLAMA 2021

Çiftçi borcu yapılandırma başvurusu nereye yapılacak araştırması devam ederken, çiftçi kredi borcu yapılandırma hesaplamasının nasıl yapılacağı da araştırılmaya başlandı. Orman Genel Müdürlüğü'ne giderek başvuran vatandaşların, çiftçi yapılandırma başvurusu alınacak. Peki çiftçi yapılandırma indirimi nasıl olacak? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan çiftçi yapılandırma hesaplama ve detayları...

ÇİFTÇİ -KÖYLÜ YAPILANDIRMA KARARI

Orman Genel Müdürlüğü tarafından alınacak köylü yapılandırma başvuruları için Resmi Gazete'de yer alan madde şöyle;

"Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar %3 faiz uygulanarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar orman bölge müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca taksitlendirilen alacaklara ilişkin olarak açılmış davalar sonlandırılır. Yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Orman Genel Müdürlüğü yetkilidir."

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