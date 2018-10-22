HABER

Köylü kadınlar, dualarla askere ve polise şapka dikiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Geyikli köyündeki atölyede çalışan kadınlar, jandarma ve emniyet görevlilerine şapka dikiyor. 150 kişilik istihdamın sağlandığı ve çoğunu köy sakini kadınların oluşturduğu atölyede günde 30 bine yakın şapka imal ediliyor.

Köylü kadınlar, dualarla askere ve polise şapka dikiyor

Emre KOLTUK- Aleyna KESKİN/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Geyikli köyündeki atölyede çalışan kadınlar, jandarma ve emniyet görevlilerine şapka dikiyor. 150 kişilik istihdamın sağlandığı ve çoğunu köy sakini kadınların oluşturduğu atölyede günde 30 bine yakın şapka imal ediliyor. Kadınlar, işlerini severek yaptıklarını, güvenlik güçlerine hizmet ettikleri için de gururlu olduklarını söyledi. Atölye çalışanlarından Hava Dural, "Çok güzel bir duygu. Kınalı ellerimiz ile kınalı kuzularımıza şapkalarını dikiyoruz. Bu şapkaları dikerken hepsine ayrı ayrı dua ediyoruz" dedi.
Şalpazarı ilçesi Geyikli köyündeki eski belediye binası kiralanarak atölye haline getirildi. Çoğunu köy sakini kadınların oluşturduğu ve 150 kişilik istihdamın sağlandığı atölyede şapka üretimine başlandı. Günde 30 bine yakın şapka imal edilen atölyede çalışan kadınlar, kınalı elleri ile askerlere dualar eşliğinde şapka dikiyor.
‘DUALARLA ŞAPKA DİKİYORUZ’
Dikim atölyesi çalışanlarından köy sakini Havva Dural, dua ederek şapka dikimi yaptıklarını söyledi. Dural, "Sis Dağı'nın altında yapılan bu atölye bizler için çok iyi oldu. Çok güzel bir duygu. İşimizi çok seviyoruz. Kınalı ellerimiz ile kınalı kuzularımıza şapkalarını dikiyoruz. Bu şapkaları dikerken hepsine ayrı ayrı dua ediyoruz. Allah onları korusun" dedi.
‘ŞAPKALARI YAPALIM ONLAR ÖLMESİN’
Atölyede çalışma sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Zerrin Bayraktar, "Bu bölgede hayvancılıkla uğraşıyorduk. İklim şartlarından dolayı hayvancılık zor yapılıyordu. Burası açıldıktan sonra burada işe başladık. Polisimize, askerimize burada şapka dikiyoruz. Bu bizler için her anlamda gurur verici. Şapkaları yaparken de çok duygusal anlar yaşıyoruz. Özellikle şehit haberleri aldığımızda çok daha duygusal oluyoruz. Bizler bu şapkaları yapalım onlar ölmesin" diye konuştu.
'HEDEFİMİZ YAKINDA YURT DIŞINA AÇILMAK'
Atölye sahiplerinden Ömer Özdemir ise, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın da desteğiyle 3 ay önce şapka atölyesinde hizmete başladıklarını kaydederek şöyle dedi:
"Köyde bulunan kadınları üretime kazandırdıklarını kaydeden Özdemir, "Toplam çalışan sayımız 150 kişi. Çalışanlarımızın yüzde 80'i civar köylerdeki kadınlardan oluşuyor. Yakın bir zamanda emniyetteki 500 bin polisimizin şapkalarını yaptık. Şimdi ise yaklaşık 130 bin adet şapkayı da jandarmaya yapıyoruz. Bu şapkaları buradaki analarımız, bacılarımız kendi elleriyle dikiyor. Biz burayı hizmete açtığımızda 20 kişiyle çalışıyorduk, şimdi ise sayımız 150 kişi. Önceden günde 2 bin şapka üretebilirken bu sayı şimdi ise 25 bini aştı. Hedefimiz yakında yurt dışına açılmak."

FOTOĞRAFLI

Köylü kadınlar, dualarla askere ve polise şapka dikiyorKöylü kadınlar, dualarla askere ve polise şapka dikiyorKöylü kadınlar, dualarla askere ve polise şapka dikiyorKöylü kadınlar, dualarla askere ve polise şapka dikiyor

PARTNERGüzellik uğruna buna değer mi? Yıllarca böyle yaşadılarGüzellik uğruna buna değer mi? Yıllarca böyle yaşadılar
Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değilPalamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararıİstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.