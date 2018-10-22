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Köylü kadınlar, dualarla askere ve polise şapka dikiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Geyikli köyündeki atölyede çalışan kadınlar, jandarma ve emniyet görevlilerine şapka dikiyor.

Emre KOLTUK- Aleyna KESKİN/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Geyikli köyündeki atölyede çalışan kadınlar, jandarma ve emniyet görevlilerine şapka dikiyor. 150 kişilik istihdamın sağlandığı ve çoğunu köy sakini kadınların oluşturduğu atölyede günde 30 bine yakın şapka imal ediliyor. Kadınlar, işlerini severek yaptıklarını, güvenlik güçlerine hizmet ettikleri için de gururlu olduklarını söyledi. Atölye çalışanlarından Hava Dural, "Çok güzel bir duygu. Kınalı ellerimiz ile kınalı kuzularımıza şapkalarını dikiyoruz. Bu şapkaları dikerken hepsine ayrı ayrı dua ediyoruz" dedi. Şalpazarı ilçesi Geyikli köyündeki eski belediye binası kiralanarak atölye haline getirildi. Çoğunu köy sakini kadınların oluşturduğu ve 150 kişilik istihdamın sağlandığı atölyede şapka üretimine başlandı. Günde 30 bine yakın şapka imal edilen atölyede çalışan kadınlar, kınalı elleri ile askerlere dualar eşliğinde şapka dikiyor. ‘DUALARLA ŞAPKA DİKİYORUZ’ Dikim atölyesi çalışanlarından köy sakini Havva Dural, dua ederek şapka dikimi yaptıklarını söyledi. Dural, "Sis Dağı'nın altında yapılan bu atölye bizler için çok iyi oldu. Çok güzel bir duygu. İşimizi çok seviyoruz. Kınalı ellerimiz ile kınalı kuzularımıza şapkalarını dikiyoruz. Bu şapkaları dikerken hepsine ayrı ayrı dua ediyoruz. Allah onları korusun" dedi. ‘ŞAPKALARI YAPALIM ONLAR ÖLMESİN’ Atölyede çalışma sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Zerrin Bayraktar, "Bu bölgede hayvancılıkla uğraşıyorduk. İklim şartlarından dolayı hayvancılık zor yapılıyordu. Burası açıldıktan sonra burada işe başladık. Polisimize, askerimize burada şapka dikiyoruz. Bu bizler için her anlamda gurur verici. Şapkaları yaparken de çok duygusal anlar yaşıyoruz. Özellikle şehit haberleri aldığımızda çok daha duygusal oluyoruz. Bizler bu şapkaları yapalım onlar ölmesin" diye konuştu. 'HEDEFİMİZ YAKINDA YURT DIŞINA AÇILMAK' Atölye sahiplerinden Ömer Özdemir ise, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın da desteğiyle 3 ay önce şapka atölyesinde hizmete başladıklarını kaydederek şöyle dedi: "Köyde bulunan kadınları üretime kazandırdıklarını kaydeden Özdemir, "Toplam çalışan sayımız 150 kişi. Çalışanlarımızın yüzde 80'i civar köylerdeki kadınlardan oluşuyor. Yakın bir zamanda emniyetteki 500 bin polisimizin şapkalarını yaptık. Şimdi ise yaklaşık 130 bin adet şapkayı da jandarmaya yapıyoruz. Bu şapkaları buradaki analarımız, bacılarımız kendi elleriyle dikiyor. Biz burayı hizmete açtığımızda 20 kişiyle çalışıyorduk, şimdi ise sayımız 150 kişi. Önceden günde 2 bin şapka üretebilirken bu sayı şimdi ise 25 bini aştı. Hedefimiz yakında yurt dışına açılmak."

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