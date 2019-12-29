HABER
  4. Köylü kadınlar ekmek yapıp satarak cami yaptırıyor

Köylü kadınlar ekmek yapıp satarak cami yaptırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 09:26 | Son Güncelleme

Bursa’da köylerine yaptırılan caminin maddi yetersizlikten dolayı yarım kalması üzerine köylü kadınlar ekmek yapıp satarak camiyi tamamlamaya çalışıyor.Orhaneli ilçesine bağlı Başköy’de 4 ay önce yapımına başlanan caminin kaba inşaatı bitti.

Bursa’da köylerine yaptırılan caminin maddi yetersizlikten dolayı yarım kalması üzerine köylü kadınlar ekmek yapıp satarak camiyi tamamlamaya çalışıyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Başköy’de 4 ay önce yapımına başlanan caminin kaba inşaatı bitti. Köylülerin topladığı para bitince cami inşaatı yarım kaldı. Köylerindeki caminin yarım kaldığını gören köyün kadınları kolları sıvayarak köy fırınında ekmek yapmaya başladı. Siparişe göre köy fırınında haftada iki gün ekmek yapan kadınlar bu ekmekleri satılmak üzere Bursa şehir merkezine gönderiyor. Cami yapımı için yapılan ekmekler farklı noktalarda tanesi 10 liradan satılıyor. Haftada ekmekten 2 bin lira kazanan kadınlar bu paranın tamamını camiye bağışlıyor. Yapılan ekmeklerin ununu ise hayırseverler alıyor. Köylü kadınların yaptığı ekmeklere ne kadar çok müşteri çıkarsa köyün camii o kadar kısa sürede bitmiş olacak.
Köylerinde yapılan caminin kısa sürede bitmesi için ekmek yapmaya karar verdiklerini ifade eden Başköy kadınları, "Köyümüzde 4 ay önce yeni cami inşaatımız başladı. Cami bitmeyince biz de nasıl katkı sunarız diye düşünürken aklımıza ekmek yapıp satmak fikri geldi. Muhtarımıza danıştık o da destek verdi. Ekmeklerin unlarını hayırseverler alıyor, biz de köyün fırınında köyün kadınları olarak ekmek pişiriyoruz. Bu ekmekler Bursa’da satılıyor. Daha çok talep olursa daha çok satıp camiyi kısa sürede bitiririz" dedi.
Eski camilerinin cemaate yetmediği için yeni cami yaptırmaya karar verdiklerini belirten Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Köyümüze yeni cami yapmak için 4 ay önce inşaat başladık. Buraya kadar getirdik. Cami yapımında maddî sıkıntılar çekiyoruz. Hayırseverlerin yardımını bekliyoruz. Camiyi kısa sürede bitirmek için köyde herkes gayretli. Köyümüzün kadınları ise toplanıp haftada iki gün ekmek yapıyor. Yaptıkları bu ekmekler Bursa’da satılıyor. Paraları ise cami yapımına veriliyor. Ne kadar çok ekmek siparişi alırsak camiyi o kadar kısa sürede bitiririz, şu an haftada iki gün ekmek yapıp satıyoruz. Özel sipariş olursa yapıp teslim ediyoruz. Haftada 2 bin liralık ekmek satmaktayız. Ekmeklerin tanesi 10 liradan satılıyor. Camimiz için yardım etmek isteyen hayırseverlerin yardımı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

PARTNERKylie Jenner: Stormi en güzel Noel hediyesini aldıKylie Jenner: Stormi en güzel Noel hediyesini aldı
İlçenin sokağı okulun içinden geçiyorİlçenin sokağı okulun içinden geçiyor
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildiGökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplanan bu araçtan sağ çıktılar!

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı!

Denizli'de polisten şok denetim

Denizli'de polisten şok denetim

İstanbul'da makas dehşeti! Alkollü sürücü otoyolu karıştırdı!

İstanbul'da makas dehşeti! Alkollü sürücü otoyolu karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.