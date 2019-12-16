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Köylü kadınlar kitap okuyor  

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 20:42 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesi Haykıran köyünde gerçekleşen 'Kadın Değişir, Toplum Değişir' adlı proje kapsamında, köy öğretmeni Zeliş Kurt önderliğinde 'Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü' kuruldu.

İZMİR'in Menemen ilçesi Haykıran köyünde gerçekleşen 'Kadın Değişir, Toplum Değişir' adlı proje kapsamında, köy öğretmeni Zeliş Kurt önderliğinde 'Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü' kuruldu. Her ay seçilen bir kitabı okuyacak olan, aralarında hayatlarında hiç kitap okumamış olan kadınların da bulunduğu kulüp, bu hafta eğitmen-yazar Banu Tozluyurt'un 'Dut Ağacı' adlı romanı aracılığıyla bir araya geldi.
İzmir'in Menemen ilçesindeki Haykıran köyünde öğretmenlik yapan Zeliş Kurt, 'Kadın Değişir, Toplum Değişir' adı altında, kadının eğitim, sosyalleşmesi ve toplum hayatına katılımını desteklemek amacıyla köy kadınlarıyla birçok proje gerçekleştiriyor. Köyde, kadınları bir araya getirerek onları güçlendirmek için 'Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü'nü kuran Kurt, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırıp, kendilerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Her ay seçilen kitabı okuyacak olan kadınlar köy kütüphanesinde toplanarak, kitaptaki olaylar üzerine tartışıp, sosyalleşecek. Kadınları toplumda daha güçlü bir model olmaya yönlendiren projenin ilk toplantısı bu hafta sonu gerçekleşti. Eğitmen ve yazar Banu Tozluyurt'un 'Dut Ağacı' adlı romanını okuyan kadınlar, yazar eşliğinde kitap hakkında yorumlar yaptı. Bazıları bir ya da iki, bazıları ise hayatında hiç kitap okumamış olan kadınlar, ortak bir amaç doğrultusunda birleşti. Küçük çocukları olup da başkasına bırakamayanlar, kucaklarında çocuklarıyla toplantıya katıldı. Okudukları romandan etkilenen 25 köy kadını, kendilerinden bir parça buldukları karakterleri yazar Tozluyurt'la tartışma imkanı buldu.
'KADINLAR HAYALLERİNİ PAYLAŞTI, KİTABIN NASIL YAZILDIĞINI ÖĞRENDİ'
'Kadın Değişir, Toplum Değişir' projesinin 3'üncü yılı olduğundan bahseden öğretmen Zeliş Kurt, Kadınlarımızla kitabı okuduk, ikinci kitabımız da hazır. Bugün ikinci kitabı da dağıtıp, yazarımızı davet edeceğiz. İsteyen kadınlarımızla yazım atölyesi de yapacağız. Bir sonraki sene mayıs ayından itibaren yazar şenliği yapma düşüncemiz var. Projenin bir internet grubu var, orada olan kadınlar gelip katılıyor. Sadece köyde değil, civardaki köyler, hatta tüm İzmir'e açığız. Kitabın belli karakterlerini konuşuyoruz ama onun dışında, kendilerinin hayatlarında bulabilecekleri sohbetler açtık. Kitabı okumayan kadınlarımız da burada, onlar da sohbet etmek için geldi. Amacımız tüm kadınların istekle kitap okumaya devam etmesi dedi.
Geleneksel bir Türk ailesinin içindeki iletişim ortamının güçlü olmamasının çocuklar üzerindeki etkilerini anlattığını söyleyen Eğitmen ve Yazar Banu Tozluyurt, Ben gerçekten böyle bir etkinliğe çağrıldığım için çok mutluyum. Kitabın karakterleri üzerinden konuşup, kendimizle karşılaştırıyoruz. Köy kadınları kendileri ile ilgili hayalleri paylaştıkları için, bir kitabın nasıl yazıldığını öğrendikleri için belki de bu köy kadınlarından ya da onların çocuklarından yeni yazarlar çıkacak. Çünkü gerçekten çok ilham aldıklarını ve çevrelerine ilham vereceklerini düşünüyorum diye konuştu.
'DÜĞÜNE ÜÇ AY VAR, KIZIM ÇEYİZ HAZIRLAYACAĞINA KİTAP OKUYOR'
İki çocuk annesi Aysun Güleç (39), Kızım kitap okumayı çok seviyor. Düğününe 3 ay kaldı, fakat hala kitap okuyor. Ben çeyiz hazırlıyorum o kitap okuyor. Kızım çeyiz hazırlayalım diyorum, 'Anne kitabın bitmesine daha var, bitsin öyle hazırlayacağım' diyor. Ben çok kitap okumuyorum fakat ben de kızımdan görerek kulübe geldim. Bu ortamı gördükten sonra artık ben de kitap okumak istiyorum. Bundan sonra toplantılara hep katılacağım dedi.
Toplantıya katılan Zehra Dağcan (33), Bugün çok güzel geçti. Kitabı çok beğendim, çok severek okudum. Çocuklarımla kitap okuma etkinliklerimiz var, onlara örnek olmak için okuyorum. Bundan sonra daha fazla, farklı kitaplar okuyacağım. Köyümüzde böyle bir etkinliğin yapılması geleceğimiz için çok güzel diye konuştu.
'ŞU YAŞIMA KADAR KİTAP OKUMAMIŞTIM'
Kitap kulübü toplantısına 3 yaşındaki kızıyla gelen Serap Sallan (27) ise, Çok memnun kaldım bu etkinlikten. Şu yaşıma kadar hiç kitap okumamıştım, fakat çok güzel bir şey olduğunu fark ettim. Biz okuduğumuz zaman çocuklarımız da bizden görüp bu alışkanlığı edinecekler. Kızım da burada benimle birlikte olduğu için o da örnek alıyor. Daha bilinçli bir nesil olacak dedi.

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