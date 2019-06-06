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Köylü kadınlar peynir üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

BURDUR'un Kemer ilçesine bağlı Akören köyünde kooperatif bünyesinde kurulan peynir üretim tesisinde kadınlar çalışıyor. Özel kurs alan kadınlar kooperatife ait damızlık hayvanlardan elde edilen sütlerden beyaz peynir üreterek, hem aile bütçesine hem de köylerine katkı sağlıyor.

Köylü kadınlar peynir üretiyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Kemer ilçesine bağlı Akören köyünde kooperatif bünyesinde kurulan peynir üretim tesisinde kadınlar çalışıyor. Özel kurs alan kadınlar kooperatife ait damızlık hayvanlardan elde edilen sütlerden beyaz peynir üreterek, hem aile bütçesine hem de köylerine katkı sağlıyor.
Kemer ilçesine bağlı Akören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin geçen yıl hizmete açtığı peynir üretim tesisinde, köyde oturan ve Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemer Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan peynir üretim kursunda eğitim gören 15 kadın çalışıyor. Kooperatife ait damızlık hayvanlardan elde edilen sütler, tesiste kadınların ellerinde peynire dönüşüyor. Şimdilik sipariş üzerine üretim yapan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından kadınların ürettiği 1 kiloluk paketler halindeki tam yağlı beyaz peynirler piyasaya da sürülecek.
'ÜRÜNLERİMİZİ PİYASAYA VERMEDİK'
Akören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Köy Muhtarı Niyazi Boz, başkanlığa seçildikten sonra köyde ilk olarak toplu sağım merkezi kurduklarını belirterek, "Daha sonra 110 damızlık düve getirdik. Bunları yaparken ürettiğimiz sütü nasıl değerlendirelim, peynir ya da farklı ürünler, neler yapabiliriz diye düşündük. 2018 yılı mayıs ayında Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursa köylü kadınlarımız katıldı. Kursumuz 3 ay boyunca devam etti ve hem hijyen hem peynir üretimi eğitimlerini aldılar. Eğitim sonunda üretime başladık ancak kalitemizi tam oturtuncaya kadar ürünlerimizi piyasaya vermedik. Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş Akören peyniri raflarda yerini almaya başlayacak. Peynirin yanında yakında yoğurt üretimine de başlayacağız. Bunun yanında yufka, erişte, bulgur, tarhana gibi ürettiğimiz ürünleri kooperatifimiz aracılığıyla üreticiden direkt tüketiciye sunmayı hedefliyoruz" dedi.
'PEYNİRİMİZİN RAF ÖMRÜ 2 AY'
Ürettikleri peynirin içerisinde kimyasal katkı ve koruyucu madde olmadığını kaydeden Boz, "Peynirimizin raf ömrü 2 ay. İçerisinde kimyasal ya da herhangi bir katkı maddesi olmadığı için insanlar güvenle tüketebilir. Bizim amacımız hem kendi içimizdeki döngüyü sağlamak hem de üyelerimizin 3-5 kuruş ev ekonomilerine katkı sağlamak" diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt Teknolojileri Bölümü ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını da anlatan Boz, teknik konularda onlardan yardım aldıklarını, tesisi ve işi biraz daha büyüterek, üniversiteyle toplu bakım projesini hayata geçireceklerini kaydetti.
'AMACIMIZ İSTİHDAM SAĞLAMAK'
300 metrekare kapalı alanda günlük 450- 500 kilo süt işleyerek 80 kilo civarında tam yağlı peynir ürettiklerini söyleyen Boz, "İmalatta kadınlar çalışıyor. Kadınlar bu işin biraz daha ehli, bizler dışarıda, arazide çalışırken, eşlerimiz, bayanlarımız da burada aile bütçelerine katkı sağlıyor. En az bir asgari ücret tutarında para alıyorlar. Amacımız istihdam sağlamak" dedi.
'KOOPERATİFİMİZ BİZE ÖNDER OLDU'
Üretimde çalışan köylü kadınlardan Yaşar Boz, "Burada kendi ürünümüz olan sütlerden peynir imalatı yapıyoruz. Aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. İleride inşallah yoğurt, kaymak gibi ürünler de üreteceğiz. Kooperatifimiz bize önder oldu. Kadınlar olarak üretimde çalışmaktan mutluyuz" diye konuştu.
'7 KİLO SÜTTEN 1 KİLO PEYNİR ÜRETİYORUZ'
Şevkiye Dinç de "Kooperatif başkanımızın katkılarıyla açılan kursa gittik. Hocalarımızdan öğrendiğimiz şekilde peynir üretiyoruz. Hem üretim yapıyoruz hem de aile bütçemize katkımız oluyor. 7 kilo sütten 1 kilo peynir üretiyoruz. Evde 10- 12 kilodan ancak 1 kilo peynir elde edebiliyorduk. Burada hem ürettiğimiz süt değerleniyor hem çoluğumuzun çocuğumuzun gönül rahatlığıyla yiyebileceği ürünler üretiyoruz. İleride yoğurt, tereyağı gibi ürünler de yapacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Köylü kadınlar peynir üretiyorKöylü kadınlar peynir üretiyorKöylü kadınlar peynir üretiyorKöylü kadınlar peynir üretiyor

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