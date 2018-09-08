Köylü kadınlar yöresel lezzetleri tanıttı

KIRKLARELİ (AA) - "10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde kuru fasulye, pekmez, köy ekmeği, kuskus, karpuz reçeli ve bulama gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı olarak gösterdi.

Şenliklerin yapıldığı Yayla Mahallesi'nde köylü kadınlar önce ateş yaktı, daha sonra kuru fasulye, pekmez, köy ekmeği, kuskus ve bulama gibi yöresel lezzetlerini pişirdi.

Vatandaşlar ise köylü kadınları ilgiyle izleyerek tarif aldı.

Köy kadınlarından Fatma Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöresel lezzetleri genç kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

10 yıldır şenliklerde kuru fasulye yaparak, vatandaşlara ikram ettiklerini anlatan Dal, özellikle köylerde düğün törenlerinde kuru fasulyenin olmazsa olmaz denilen lezzetler arasında olduğunu aktardı.

Kuru fasulyenin de pişirme taktiğinin olduğunu aktaran Dal, bu lezzetin herkes tarafından bilindiğini dile getirdi.

Köy kadınlarından Ermaziye Uslu ise karpuz reçeli yaptığını belirtti.

Karpuzun kabuğundan reçel yaptıklarını dile getiren Uslu, bu geleneklerin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Köylü kadınlar yaptıkları ürünlerini daha sonra vatandaşlara ikram etti.

