Köylü Kadınlara Pilates Dersi

Corona virüsü salgınına karşı getirilen kısıtlamalar nedeniyle herkes evlere kapanmak zorunda kalınca kilo almak ciddi bir sorun haline geldi, hareketsiz bir hayatın yol açtığı sağlık sorunları da arttı. İzmir Seferihisar Belediyesi pandemi koşullarında spor faaliyetlerine ulaşamayan kadınlar için bir proje başlattı. Proje kapsamında Ulamış köyünde kadınlara haftada iki gün klinik pilates dersi veriliyor. “Yaşım 70 ama işim bitmemiş” Pilates derslerine katılan Ulamışlı kadınlardan Huriye Delen, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminden sonra hareketsiz kaldık. Pilatesi sağlık amaçlı yapıyoruz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bize bu imkanı sunduğu için belediyeye teşekkür ediyorum” dedi. Fırsat buldukça yürüyüş yapmaya çalıştığını kaydeden Delen, “Daha önce hiç pilates yapmadım. Buraya elimin hamuruyla geliyorum ve çok mutluyum. Sağlığım elverdiği müddetçe devam edeceğim. Daha zinde oldum. Ben astım hastasıyım artık ilaç bile kullanmıyorum. Yaşım 70 ama işim bitmemiş” diye konuştu.

Proje başka köylere de yayılacak Pilates derslerini veren emekli beden eğitimi öğretmeni Sıdıka Selma Yelbuğa da Seferihisar ilçe merkezinde zaten pilates çalışması yürütüldüğünü belirterek, “Belediye ile işbirliği içinde bu çalışmaları köylere de götürelim dedik. Bize ulaşamayan kadınlarımıza ulaşalım, onlarla böyle bir çalışma yapalım istedik. Onlar da çok sıcak baktı ve bu çalışmaya başladık” ifadesini kullandı. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Yelbuğa, “Pandemi döneminde herkes gibi biz de evde kaldık. Kilo almaya başladık. Eklemlerimiz ağrımaya başladı. Zaten belli bir yaştan sonra eklem ağrıları, kireçlenmeler, eklemlerde sıvı kaybı oluyor. Biz de bu sorunları ötelemek, sağlıklı olabilmek, yaşlanmayı yavaşlatmak için pilates yapıyoruz” dedi. Ulamış’ta iki farklı kadın grubunun haftada ikişer gün pilates yaptığını söyleyen Yelbuğa, bu çalışmaları diğer köylere de yayacaklarını vurguladı. Yelbuğa, özellikle salgın döneminde herkese spor yapması tavsiyesinde bulunarak “Hiçbir şey yapamıyorlarsa yürüsünler” diye konuştu.