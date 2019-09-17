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Köylü kadınların 'piyano' heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta piyano çalmayı öğreniyor.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/ORHANELİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta piyano çalmayı öğreniyor. Orhaneli'de Yıldız Sarayı Vakfı'nca yenilenen Halk Eğitim Merkezi 2019- 2020 eğitim ve öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde, köylü kadınlar yeni açılan piyano sınıfına ilgi gösterdi. 4 kişilik sınıflarda öğretim gören köylü kadınlar, film ve dizilerde gördükleri, merak ettikleri piyanoyu öğrenmek istediklerini belirtti.

Müziğe meraklı olduğunu belirten kursiyer Hatice Yılmaz, "Piyano kursu olduğunu öğrendim. Bu yörenin insanı, çalgıya meraklı insanlar. Ben de belki yeteneğim vardır diye piyanoya gelmeyi düşündüm. Yavaş yavaş piyano çalmaya başladım. İlk defa piyano görüyorum. Seslerin çıkması çok tuhaf geliyor. İlk defa bir kutunun içinden ses çıktığını görüyoruz. Piyano çok eğlenceli. Parmaklarla dokunarak küçük küçük sesler çıkarıyoruz. Bu yörede insanlar oynamaya meraklı olduğu için kaşık oyununda bile piyanist tutuyorlar. Kurslar devam ederse çalmaya başlarız, belki ileride konser veririz" dedi.

'İLK BAŞLARDA PİYANO ÇALMAYA ÇEKİNİYORLAR'

Her yaş grubundan öğrencisinin olduğunu belirten müzik öğretmeni Gülşah Akgül, "Piyano elit bir çalgı ama Orhaneli halkı çok meraklı bir halk. Birisi geliyor, gelen kişi diğer arkadaşına tavsiye ediyor. Gelenler oluyor. Yeteneğimiz var mı, yapabilir miyiz diye soranlar oluyor. İlk başlarda çekinerek başlıyorlar ama çalıştıkça alışıyorlar. Piyanoya oturduklarında 'Biz bu aleti filmlerde görmüştük. Piyanoyu ilk defa görüyoruz. Keşke daha önce tanışsaydık' gibi cümlelerle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

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