Köylü kadınların 'piyano' heyecanı

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/ORHANELİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta piyano çalmayı öğreniyor. Orhaneli'de Yıldız Sarayı Vakfı'nca yenilenen Halk Eğitim Merkezi 2019- 2020 eğitim ve öğretim sezonuna başladı. İlk kursiyerlerin alındığı merkezde, köylü kadınlar yeni açılan piyano sınıfına ilgi gösterdi. 4 kişilik sınıflarda öğretim gören köylü kadınlar, film ve dizilerde gördükleri, merak ettikleri piyanoyu öğrenmek istediklerini belirtti.

Müziğe meraklı olduğunu belirten kursiyer Hatice Yılmaz, "Piyano kursu olduğunu öğrendim. Bu yörenin insanı, çalgıya meraklı insanlar. Ben de belki yeteneğim vardır diye piyanoya gelmeyi düşündüm. Yavaş yavaş piyano çalmaya başladım. İlk defa piyano görüyorum. Seslerin çıkması çok tuhaf geliyor. İlk defa bir kutunun içinden ses çıktığını görüyoruz. Piyano çok eğlenceli. Parmaklarla dokunarak küçük küçük sesler çıkarıyoruz. Bu yörede insanlar oynamaya meraklı olduğu için kaşık oyununda bile piyanist tutuyorlar. Kurslar devam ederse çalmaya başlarız, belki ileride konser veririz" dedi.