Köylüler 80 gündür nöbetteydi: Santrale izin çıkmadı

Kurul, uzmanlar ile yaptığı inceleme sonrasında inşaatın yapılacağı bölgede "Tümülüs, Antik Yol ve Mezarlık Alanı" tespit edildiğini gerekçe göstererek, "2863 Sayılı Yasa ve mevzuatı kapsamında uygun görülmediği" raporunu verdi.
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