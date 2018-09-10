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Köylüler asırlık tohumla patlıcan üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 12:12 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Güre köyünde üreticiler, dedelerinden kalma asırlık tohumlar ile patlıcan yetiştiriyor - Patlıcan üreticisi Bulut: "Güre köyümüze ait patlıcanın tohumu dedelerimizden bize mirastır. Aşağı yukarı yüz yıllık geçmişi olan tohumlar kullanıyoruz. Her yıl bu patlıcanı üretir, hasattan sonra tekrar tohumlarını alırız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine bağlı Güre köyünde dedelerinden kalma patlıcan tohumu ile üretim yapan çiftçiler, hasadına başladıkları ürünlerine coğrafi işaret alınmasını istiyor.

Asırlık tohumlardan üretim yapan çiftçilerden Erdal Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün bölgede patlıcan üretimi ile meşhur olduğunu söyledi.

Köydeki ailelerin tamamının bu işten para kazandığını belirten Bulut, şunları ifade etti:

"Güre köyümüze ait patlıcanın tohumu dedelerimizden bize mirastır. Aşağı yukarı yüzyıllık geçmişi olan tohumlar kullanıyoruz. Her yıl bu patlıcanı üretir, hasattan sonra tekrar tohumlarını alırız. Kesinlikle ilaç kullanmayız, hayvan gübresi atarız. Kent merkezi ve ilçelerden yoğun talep oluyor. Kente gelen gurbetçiler de çuval çuval alıp Avrupa'ya götürür. Yılda yaklaşık 70-100 ton arasında üretimimiz var. Bu yıl patlıcanımızın fiyatı 5 liradan başladı. Ürün artsa da 3 liradan aşağı düşmez."

Bulut, asırlık patlıcan tohumlarının incelenmesi için Akdeniz Üniversitesine müracaatta bulunduklarını, sonrasında coğrafi işaret belgesi alınması için başvuru yapacaklarını ifade etti.

Üreticilerden Ömer Orhan da patlıcanlarının doğal ve organik yetiştirilmesine gayret ettiklerini anlattı.

- Tohumu inceleniyor

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Şükrü Çiçek, Güre patlıcanının lezzeti, rengi ve organik olması yönünden bölgede bilindiğine işaret etti.

Patlıcanın tohumunun uzun yıllardır köylüler tarafından muhafaza edildiğine dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Tarlaya ekilen sebze tohumları her yıl yeniden bir sonraki ekim dönemi için tohumluk olarak ayrılıyor. Köylüler, Akdeniz Üniversitesi yetkilileri ile irtibata geçip, tohumun incelenmesi için çalışma başlattı. Aynı şekilde İlçe Müdürlüğümüz de tohumluğun geçmişini araştırmak için çalışmalar yapıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Güre köyü Hocalar patlıcan

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