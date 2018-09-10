Köylüler asırlık tohumla patlıcan üretiyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine bağlı Güre köyünde dedelerinden kalma patlıcan tohumu ile üretim yapan çiftçiler, hasadına başladıkları ürünlerine coğrafi işaret alınmasını istiyor.

Asırlık tohumlardan üretim yapan çiftçilerden Erdal Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün bölgede patlıcan üretimi ile meşhur olduğunu söyledi.

Köydeki ailelerin tamamının bu işten para kazandığını belirten Bulut, şunları ifade etti:

"Güre köyümüze ait patlıcanın tohumu dedelerimizden bize mirastır. Aşağı yukarı yüzyıllık geçmişi olan tohumlar kullanıyoruz. Her yıl bu patlıcanı üretir, hasattan sonra tekrar tohumlarını alırız. Kesinlikle ilaç kullanmayız, hayvan gübresi atarız. Kent merkezi ve ilçelerden yoğun talep oluyor. Kente gelen gurbetçiler de çuval çuval alıp Avrupa'ya götürür. Yılda yaklaşık 70-100 ton arasında üretimimiz var. Bu yıl patlıcanımızın fiyatı 5 liradan başladı. Ürün artsa da 3 liradan aşağı düşmez."

Bulut, asırlık patlıcan tohumlarının incelenmesi için Akdeniz Üniversitesine müracaatta bulunduklarını, sonrasında coğrafi işaret belgesi alınması için başvuru yapacaklarını ifade etti.