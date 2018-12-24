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Köylüler ayı nöbetinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 16:58 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde vatandaşlar, arı kovanlarını talan eden, bahçelerine zarar veren ayılara karşı her gün nöbet tutuyor.

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde vatandaşlar, arı kovanlarını talan eden, bahçelerine zarar veren ayılara karşı her gün nöbet tutuyor.

Safa köyü sakinleri, ayıların arı kovanlarına ve bahçelerindeki kışlık yiyeceklerine zarar verdiğini belirtti. Ayıların arı kovanlarına daha fazla zarar vermesinin önüne geçmek isteyen köylüler, kovanlarının başında sabaha kadar tüfeklerle nöbet tutmaya başladı. Köylüler, ayıların bal kovanlarına yaklaşmaması için de belirli aralıklarla havaya ateş açıyor. Bazı köylüler ise bahçelerine CD asarak ayıların gelmesini engellemeye çalışıyor.

Aracına yatak koyup nöbet tutan köylülerden Şaban Yalçın şunları söyledi:

"Ayıların gelmemesi için sabaha karşı ateş etmeye başlıyoruz. Ayılar tepelerde, çam ağaçlarının altında yatıyorlar. Silah seslerini duyup en az iki gün gelmezler. Dün akşam iki tane gelmiş buraya analı kızlı mı artık bilmem. Büyükler küçüklere seneye nasıl yapacağını öğretiyor. Benim yaptığım gibi yapacaksın demeye çalışıyor balları yemeye, meyveleri, elmaları yemeye. Köylerimizin içerisine kadar giriyorlar. Çöpleri karıştırıyorlar. Köylü çöp kutularına kemik veya et atmaya korkuyor. Attıkları zaman zaten onlar kokularını 1-2 kilometreden duyuyorlar. Biz onları öldürmek için nöbet tutmuyoruz. Sadece korkutmak için nöbet tutuyoruz. Çünkü cezası çok. Çoluk çocuklarımıza gece yarısı saldırsa ne olacak? Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Ayılar, bir arkadaşımızın evinin kapısına kadar gelmiş."

Köylülerden Sabri Erkan ise "Ayılardan rahatsız oluyoruz. Kovanlarımızı yiyor, çöp kutularına kadar giriyorlar. Bunlarla başımız dertte" dedi.

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