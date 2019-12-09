HABER

Köylüler buldu, jandarma imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde toprağa gömülü patlamamış halde bulunan mühimmat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince imha edildi.Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yol yapım çalışması yapan köylüler tarafından yere gömülü vaziyette patlamamış mühimmat bulunduğu ve durumun İl Jandarma Komutanlığı’na bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Köylüler buldu, jandarma imha etti

Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde toprağa gömülü patlamamış halde bulunan mühimmat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince imha edildi.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yol yapım çalışması yapan köylüler tarafından yere gömülü vaziyette patlamamış mühimmat bulunduğu ve durumun İl Jandarma Komutanlığı’na bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince köyüler tarafından toprağa gömülü halde bulunan patlamamış mühimmatın imha edilmesi için olay yerinde gerekli tedbirler alınarak, yapılan incelemede olay mahallinde bulunan mühimmatın, 60 milimetre çapında havan mermisi olduğunu tespit edildi. Patlayıcı madde imha timi tarafından patlamamış mühimmat olay yerinde imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
Enez'de 38 kaçak göçmen yakalandıEnez'de 38 kaçak göçmen yakalandı
'Tavuk alma' eğlencesindeki cinayete müebbet istemi'Tavuk alma' eğlencesindeki cinayete müebbet istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Devre arasında şok kavga! Burnu kırıldı

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa’da inanılmaz kaza

Bursa’da inanılmaz kaza

Yıkılma tehlikesine rağmen o evlerde yaşıyorlar... "Arda Turan buraları yıktı"

Hayatları tehlikede... "Arda Turan buraları yıktı"

Adalet Bakanı Gül duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz!

Bakan Gül 'Hazırlıyoruz' diyerek duyurdu!

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İçişleri duyurdu: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri duyurdu: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.