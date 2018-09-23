Köylüler Çankırı- Ankara Karayolu'nu trafiğe kapattı

Yılmaz, "Kurşun ağır metal içerdiği için toprağı, havayı, suyu ve insanı zehirlemektedir. Böyle bir tesiste çalışan işçilere ayda bir kan değişimi yapılmaktadır. Çorum, Kastamonu, ve Ankara'dan toplanıp burada depolanacak ve eritilerek kurşun geri dönüşümü elde edildikten sonra etraftaki hiçbir canlının hayatı sağlıklı olmayacaktır. Halbuki bu organize sanayiye gelecek olan katrilyonluk yatırımcılar sırada beklerken böyle bir tesisin geleceği için gelmek istemiyorlar. Şehrimizin valisi ve yöneticileri bununla meşgul olmak yerine, alt yapı, su ve doğalgaz gibi sorunlarıyla ilgilenirlerse daha iyi olur" diye konuştu.

Sorunun çözülmesi için hafta için bir toplantı yapacağını dile getiren AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise şunları söyledi:

“Buraya yatırımcı gelerek insanlarımıza istihdam sağlayacağız. Ama bizim olmazsa olmazımız sizin sıhhatiniz, sağlığınız, güveniniz ve huzurunuz. Burada firma yetkilileri, muhtarlarımız, bakanlık yetkilileri gelsinler, oturalım, konuşalım. Burada zerre miktarı insan sağlığına sıkıntı verecek durum varsa sizden önce bu yolu ben kapatmazsam adam değilim. Bu işin şekli bu olmamalıdır. Siz bizim için değerlisiniz. Biz sayın valimizin başkanlığında ve oluşturulan heyetle birlikte bir araya gelelim ona göre ortak akıl neyi emrediyor onu yapalım."

İkna olan grup daha sonra olaysız dağıldı.

