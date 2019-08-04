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Köylüler çelik, kentliler bakır tencereye dönüş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'da 3 asırlık geçmişi olan bakırcılık mesleği ustaları, unutulmaya yüz tutan bakır ürünlere ilgiyi artırmak için çaba sarf ediyor.

Köylüler çelik, kentliler bakır tencereye dönüş yaptı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da 3 asırlık geçmişi olan bakırcılık mesleği ustaları, unutulmaya yüz tutan bakır ürünlere ilgiyi artırmak için çaba sarf ediyor. Üçüncü kuşak bakır ustası Davut Akın Gülşen, köylülerin mutfaklarında çelik tencereye kentlilerin ise damak tatları için kalay gerektirmeyen bakır tencerelere döndüğünü belirterek, "Varlıklı kişiler ise çoğunlukla tarihi eser değerinde veya süs eşyası olarak evlerinin köşelerinde sergilemek için bakır satın alıyor" dedi.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 4 kuşaktır devam eden bakırcılık mesleği, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutarken, sektör temsilcileri canlandırmak için kolları sıvadı. Evlerde ve restoranlarda kullanılan tencere, ibrik, sini, bardak ve taşıma kapları gibi her türlü mutfak eşyasının satışının azalmasıyla üzerine işleme yapılarak daha çok dekorasyon amaçlı hediyelik eşya ve objeye dönüştürüldü. Üçüncü kuşak bakır ustası 42 yaşındaki Davut Akın Gülşen, sektörün unutulmaması ve gelişmesi için girişim başlattı. Kavaklıdere ilçesinde dededen kalma iş yerinde üretime devam eden Gülşen, Marmaris'e 23 kilometre mesafedeki kırsal Çetibeli Mahallesi'nde karayolu kenarında dükkan açtı. Marmaris ve Datça'ya tatile gelenler ile turistlerin uğramadan geçmediği mekanda işleme ile ebadına göre 50 - 50 bin lira arasında satılan bakır eşyalar, ilgi görmeye başladı. Bakır ustası Davut Akın Gülşen, şunları söyledi:
"Dedemden babama ve bana ulaşan bakırcılık mesleğini yapıyorum. Mesleğinin ilerlemesi için Kavaklıdere Belediyesi ile ilgili çok proje ürettik. Ne kadar proje üretirsek üretelim halkın talebi şart. Teknoloji çok hızlı ilerlediği için sektörümüz ona yenik düşüyor. Günümüzde daha modern ve hızlı sonuç veren mutfak malzemeleri üretiliyor. Yeni model indüksiyonlu ocaklarda bakır mutfak aletleri kullanılamıyor. Eskiden ürettiğimiz mutfak gereçlerini üzerinde süsleme yaparak süs eşyası veya hediyelik olarak satıyoruz. Zannediliyor ki köylüler, bakır kullanıyor. Günümüzde köylüler elindeki bakır çanak ve çömlekleri satarak çelik tencereye döndü, büyükşehirlerde yaşayanların çoğunluğu ise damak tatları için bakıra döndü. 'Zengin' dediğimiz varlıklı kişiler, çoğunlukla tarihi eser değerinde veya süs eşyası olarak evlerinin köşelerinde sergilemek amacıyla bakır satın alıyor. Birinci sınıf restoranlar ise müşterilerine daha iyi damak tadı sunmak amacıyla bakır tencere ile tavaları tercih ediyor. Profesyonel aşçılar bilir ki bakır tencere ve tava ile yapılan yemekler, çelik tencerelerden çok daha iyi tat verir."
BAKIR ÇİÇEK SAKSILARI BÖCEKLERİ BARINDIRMIYOR
Bakır hediyelik eşyaların yanı sıra en çok ilgiyi bakır çiçek saksılarının gördüğünü dile getiren Gülşen, "Bakırda toksin maddesinden dolayı böcek ile parazitlerin barınamadığını öğrenen birçok kişi bu saksılara rağbet göstermeye başladı. Lüks evlerin sitelerinin yanı sıra konaklama tesisleri, böcekleri uzaklaştırıcı etkisi olan çeşitli ebatlarda bakır saksıları tercih ediyor" dedi.

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Köylüler çelik, kentliler bakır tencereye dönüş yaptıKöylüler çelik, kentliler bakır tencereye dönüş yaptıKöylüler çelik, kentliler bakır tencereye dönüş yaptıKöylüler çelik, kentliler bakır tencereye dönüş yaptı

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