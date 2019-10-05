Köylüler, cep telefonu ile konuşmak için dağa çıkıyor

Olcay DÜZGÜN-Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesine bağlı Çalıburnu köyü sakinleri, GSM operatörünün çekmemesi nedeniyle, köye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dağlık alana çıkarak, cep telefonunda yakınları ile konuşabiliyor.

60 haneli 300 nüfuslu Çalıburnu köyünde yaşayanlar, GSM operatörlerinin çekmemesi nedeniyle yakınlarıyla iletişim kurmada sıkıntı yaşıyor. Köylüler, yakınlarıyla konuşabilmek için cep telefonlarıyla birlikte köyün merkezine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alana çıkıyor. Köy sakinleri, köyün merkezinden rakım olarak daha yüksek olan dağlık alana yürüyerek çıkıp, cep telefonu ile yakınları ve arkadaşlarıyla konuştuktan sonra tekrar evlerine dönüyor. Köylüler, yıllardır GSM operatörlerinin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.

'BİZ İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Köy muhtarı Metin Bulut, tepelerin arasında sıkışmış bir köy olduklarını belirterek, "Çeşitli yerlere müracaatlarda bulundum ve hiçbirinden de olumlu bir yanıt alamadım. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Bir GSM şirketi geldi, numaralarımızı oraya taşıdık ama yine de olmadı. Operatörümüzü değiştirdiğimiz için bir de ceza ödedik. Biz sadece insanca yaşamak istiyoruz. Dünya ile irtibatımız kesilmesin, dostlarımızla rahatça görüşmek istiyoruz" dedi.