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Köylüler direnince yıkım ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

BOLU'da, yıkım kararı verilen 9 kaçak yapının yıkımı için Sarıalan Yaylası'na giden İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerine karşı köylüler evlerini yıktırmamak için direndi.

Köylüler direnince yıkım ertelendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, yıkım kararı verilen 9 kaçak yapının yıkımı için Sarıalan Yaylası'na giden İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerine karşı köylüler evlerini yıktırmamak için direndi. Evlerini yıktırmak istemeyen 2 kişinin fenalık geçirdiği yıkım, ertelendi.
Yaylalarda kaçak yapılaşmayı önleme çalışmaları kapsamında 2018 yılında Sarıalan Yaylası'nda yapıldığı tespit edilen 9 yayla evi için yıkım kararı verildi. İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri iş makineleri ile yaylaya gitti. Ekipleri karşısında gören yayla sakinleri evlerini yıktırmayacaklarını söyledi. İş makinelerinin önüne yatan köylüler evlerin içine girerek dışarı çıkmayacaklarını söyledi. Bu sırada evlerini yıktırmamak için direnen 2 kişi fenalaştı. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yıkımı erteleyerek yayladan ayrıldı.

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Köylüler direnince yıkım ertelendi

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