HABER

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

Tokat’ta evlerine beyaz ekmek sokmayan kadınlar, imece usulü ile ekşi mayalı ev ekmeği pişirme geleneği yıllardır sürdürüyor.Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız Köyünde hemen hemen her evin altına bir kara fırın yer alıyor.

Tokat’ta evlerine beyaz ekmek sokmayan kadınlar, imece usulü ile ekşi mayalı ev ekmeği pişirme geleneği yıllardır sürdürüyor.
Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız Köyünde hemen hemen her evin altına bir kara fırın yer alıyor. Köylü kadınlar haftanın bir günü ev ekmeği yapmak için bir araya geliyor. Elekten geçirilen un hamur teknesine alınarak içerisine ekşi maya, tuz ve su katılarak yoğruluyor. Katkı maddesi olmadan elleri ile hamur yoğuran kadınlar yaklaşık 2 saat hamuru dinlenmeye bırakıyor. Daha sonra mayalanan hamur fırına verilmek üzere tekneden alınarak yumak haline getiriliyor. Odun ateşinde ısınan kara fırına sürülen ekmek yaklaşık 1 saatte pişerek tüketime hazır hale geliyor. Çarşı ekmeğine göre daha uzun süre bayatlamadan evlerde muhafaza edilen ev ekmeği damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor.
Köyde kendi ekmeklerini yapıyorlar
Annesinden öğrendiği ev ekmeği yapımını yıllardır sürdüren Minüse Atar, ev ekmeğinin daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu söyledi. Tokat ev ekmeğinin damaklarda ayrı bir lezzet bıraktığını belirten Atar, “Ninemizden annemden öğrendiğim bu işi yaklaşık 30 yıldır yapıyorum. Bizde gelinlerimize çocuklarımıza ev ekmeği yapmayı öğretiyoruz. Köyümüzde herkes kendi ekmeğini kendisi yapıyor. İmece usulü ile bir araya gelerek yardımlaşıyoruz. Bir fırında yaklaşık 25-30 adet ekmek yapıyoruz. Derin dondurucularda muhafaza ediyoruz. İhtiyaca göre tüketiliyor. Yaklaşık bir ay boyunca ekmek ihtiyacımız kalmıyor. Taze yemek isteyenlerde 15-20 günde bir ekmek yapıyor” dedi.
64 yaşındaki Nazik Okur ise ev ekmeğini zevkle yaptıklarını ifade ederek, “Annelerimizden ninelerimizden öğrendiğimiz bu işi yıllardır yapıyoruz. Hamurumuzu kendi ellerimizle yoğuruyoruz. Kendi ekmeğimizi kendimiz yaparken zevkle yaptığımız için yorulmuyoruz. Ev ekmeğine alıştığımız için çarşı ekmeğini tercih etmiyoruz. Ev ekmeği daha organik” diye konuştu.

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor

Köylüler ekşi mayalı ev ekmeğini tercih ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması!

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Son dakika: Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Kapıkule'de gurbetçiler uzun araç kuyruğu oluşturdu

Sonu görünmüyor! Uzun araç kuyruğu oluştu

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Kolu koptu, araba getirin'

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.