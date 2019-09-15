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Köylüler imece usulü kışa hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde vatandaşlar, işlerini yardımlaşarak tamamlıyor.

Köylüler imece usulü kışa hazırlanıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde vatandaşlar, işlerini yardımlaşarak tamamlıyor. Yıllardan beri geleneği sürdüren vatandaşlar, kış hazırlıklarını da el ele vererek yapıyor.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde vatandaşlar kış hazırlıklarını yardımlaşarak sürdürüyor. Köylüler her gün bir ailenin kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Sabah saatlerinde bir araya gelen köylüler, kış aylarında hayvanlarını besleyebilmek için meşe yapraklarını kesip toplamaya başladı. Hayvanı olmayan köylülerin de katıldığı çalışmada hem ağaçlar budandı hem de toplanan yapraklar hayvanı olan köylüler arasında paylaşıldı.
Köylülerden Cahit Özdemir, yıllardan beri devam eden birbirlerine yardım etme geleneğini sürdürdüklerini söyledi. Özdemir, “Dedelerimizden kalan geleneği yaşatıyoruz. Tüm köylerde bu böyle, birinin biri işi olduğunda akşam ev ev dolaşıp yarın benim işim var biriniz yardıma gelin diyor. Sabah olduğunda daha güneş doğmadan o kişinin evinde toplanıyoruz. Ne iş yapılacaksa akşama kadar onun işini yapıyoruz. Bu hep böyle devam ediyor, bu gün meşe yapraklarını topluyoruz. Yarın başkasının başka işini yapacağız” dedi.

Köylüler imece usulü kışa hazırlanıyor

Köylüler imece usulü kışa hazırlanıyor

Köylüler imece usulü kışa hazırlanıyor

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