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Köylüler Karabük'e bağlanmak için referanduma gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Araç ilçesine bağlı Şirin Güney köyü sakinleri, köyün daha yakın olan Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlanması konusunda referanduma gitti.

Köylüler Karabük'e bağlanmak için referanduma gitti

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesine bağlı Şirin Güney köyü sakinleri, köyün daha yakın olan Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlanması konusunda referanduma gitti. 50 kişinin sandığa gittiği referandumda 40 kişi 'Evet', 10 kişi ise 'Hayır' oyu kullandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Şirin Güney köyü sakinleri, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlanma konusunda 2004 yılında referanduma gitmiş ve sandıktan 'Evet' oyu çıkmıştı. Ancak mahkemeye taşınan sonuç, yargı kararının ardından uygulanmamıştı.
Şirin Güney köyü sakinleri 14 yıl aradan sonra dün ikinci kez aynı konuda sandık başına gitti. 50 haneli köyde, referanduma katılan köylülerden 40'ı Karabük'e bağlanmak için 'Evet', 10'u ise 'Hayır' oyu kullandı.
Safranbolu'ya daha yakın mesafede olduklarını belirten Köy Muhtarı Şükrü Akbaş, bütün işlerini bu ilçede gördüklerini söyledi. Akbaş, "Karabük'ün Safranbolu ilçesi bize daha yakın. Daha önce de bir referandum yaptık ve 'Evet' çıkmasına rağmen konu mahkemeye gitmişti. Benden sonra gelen muhtar da Safranbolu'ya bağlanmadı. Ben yeniden muhtar olunca tekrar referanduma gitme kararı aldık. Köyümüzde 68 seçmen var ve Safranbolu'ya geçmek istiyoruz. Bizim hastanemiz, pazarımız hepsi Safranbolu'da. Araç'a ancak bir mahkeme işi olunca gidiyoruz. 500 metre aşağımızdaki köy bile Safranbolu'ya bağlı, biz ise Araç'a bağlıyız. Kastamonu'dan memnunuz ama Safranbolu daha yakın, her işimizi orada görüyoruz" dedi.

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