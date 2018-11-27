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Köylüler katılmayınca biyogaz tesisi için ÇED toplantısı yapılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 19:55 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, özel bir enerji şirketi tarafından biyogaz tesisi için bugün gerçekleştirileceği duyurulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, halkın katılımının olmaması nedeniyle yapılamadı.

Köylüler katılmayınca biyogaz tesisi için ÇED toplantısı yapılamadı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, özel bir enerji şirketi tarafından biyogaz tesisi için bugün gerçekleştirileceği duyurulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, halkın katılımının olmaması nedeniyle yapılamadı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Çepnidere Mahallesi, Kışla Deresi Mevkii'ndeki 210 ve 223 nolu parseller üzerine bir özel enerji şirketi tarafından yapılması planlanan 2.2 Mwe kurulu güç ve 350 ton/gün kapasiteli biyogaz tesisi için, bugün Irlamaz Mahallesi girişindeki bir kahvehanede ÇED toplantısı yapılmasına karar verdi. Toplantının yapılacağı Irlamaz Mahallesi girişinde toplanan Çepnidere, Çepnibektaş ve Irlamaz mahallesi muhtar ve köylüleri, yapılmak istenen biyogaz tesisin doğaya ve insan sağlığına zarar vereceğini ileri sürdü. Irlamaz Mahallesi Muhtarı Ali Akman, Çepnidere Mahallesi Muhtarı Tayfun Girgin, Çepnibektaş Mahallesi Muhtarı Şazi Kaya ve vatandaşlar ÇED toplantısına katılmayacaklarına dair imza topladı. Halkın katılımının olmaması nedeniyle de toplantı yapılamadı.
Bu tip enerji tesislerinden özünde rahatsızlık duymadıklarını belirten CHP Turgutlu Çevre Komisyonu Başkanı Hüseyin Tekin, "Buraya yapılmak istenen tesisin yeri çok sakıncalı. Bunların bazılarını 'Turgutlu'nun içme suyunun sağlandığı su havzasına çok yakın olması, tesiste kullanılacak suyun nereden karşılanacağının net belli olmaması, tesisten çıkan atıkların Kışla Deresi'ne boşaltılmak istenmesi, tesis etrafında Çepnidere, Çepnibektaş ve Irlamaz Mahallesi gibi yerleşim birimlerinin bulunması' olarak sayabiliriz .Ayrıca üretimde çıkacak gazların yanıcı ve patlayıcı olması bir başka neden. Endişemiz, tesinin kurulmak istendiği alana zarar verecek olması" dedi. Kalabalık açıklamaların ardından dağıldı.

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Köylüler katılmayınca biyogaz tesisi için ÇED toplantısı yapılamadıKöylüler katılmayınca biyogaz tesisi için ÇED toplantısı yapılamadıKöylüler katılmayınca biyogaz tesisi için ÇED toplantısı yapılamadıKöylüler katılmayınca biyogaz tesisi için ÇED toplantısı yapılamadı

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