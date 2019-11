Köylüler, kayalıktaki doğal silüeti önünde Atatürk'ü andı

Hüsnü Ümit AVCI- Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü yakınlarında bulunan tepedeki kayalık oluşumu Atatürk silüetini andırıyor. Köylüler, her yıl 10 Kasım'da silüete bakarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak Atatürk'ü anıyor.

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki tepedeki kayalık alandaki silüeti köylüler Atatürk'e benzetiyor. Gökyüzüne doğru yatay halde bulunan, Atatürk'ün göz kaş ağız ve çene kısmının benzerliği ile dikkat çeken kayalıktaki silüet dikkat çekiyor. Her yıl 10 Kasım'da köylüler, yamaca giderek anma töreni düzenleniyor. Bu yıl da köyde bulunanlar Atatürk'ün silüeti karşısında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Köyde yaşayan Metin Uçar, silüeti tesadüfen 2014 yılında keşfettiğini belirterek, "Balkonda otururken karşıya bakınca tesadüfen Atatürk'ün baş kısmına benzediğini keşfettim. Gerçekten de Atatürk'ün silüeti, yurdun birkaç bölgesinde de var. Özellikle Ardahan'da bu durum ortaya çıkmıştı. Orayı inceledim, bir de burayı inceledim. Gerçekten mükemmel bir şey. Fotoğrafını kime göstersem ta kendisi diyor. Her mevsimde görünüyor, ancak gün doğumu ile gün batımında daha belirgin oluyor. Bugün komşularla beraber geldik ve Ata'mızın silüeti önünde vefa borcumuzu saygı duruşuyla ödedik" dedi. Hasan Aygün ise "Atamız ölmedi ve içimizde. Burada ve onu seyrediyoruz" diye konuştu.

'ONU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Atatürk'ün kalplerinde yaşadığını belirten Fehmi Meral ise, "81 yıl geçmesine rağmen onun ateşi her zaman içimizde yanmaktadır. Her zaman onu saygıyla anıyoruz. Onu unutmak mümkün değil. Silüetine baktığımız zaman Atamızın da dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' sözüne uygun şekilde o da burada gök yüzüne bakıyor" dedi.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta böyle bir silüetin çıkmasından dolayı onur duyduklarını belirten Alparslan Bal ise, "Atamızın ölüm yıl dönümü olarak buraya geldik anma töreni düzenledik. Atamıza ve şehitlerimize sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Bu vatanı var ettikleri için onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu silüetin burada olması ilçemiz için ayrı bir değerdir. Atatürk'e olan sevgimizi, bağlılığı ve buradan geçişinin bir sembolü olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI