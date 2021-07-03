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  4. Köylüler şaşkına döndü! Çift başlı kuzu sadece 10 dakika yaşayabildi

Köylüler şaşkına döndü! Çift başlı kuzu sadece 10 dakika yaşayabildi

03.07.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çift başlı doğan kuzu, 10 dakika sonra öldü. Hayvancılıkla uğraşan Fethim Kurumuş doğum sonrası fotoğrafı paylaşarak "İki tane kuzu çıktı biri çift başlı biri normal. Normal olan yaşıyor ama çift başlı kuzu 10 dakika sonra öldü. Ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi.” dedi.

Köylüler şaşkına döndü! Çift başlı kuzu sadece 10 dakika yaşayabildi

İnegöl’ün kırsal Cemiyet Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Fethim Kurumuş’a ait koyun, veteriner hekiminin yaptırdığı doğumda çift başlı kuzu doğurdu. Hayvan sahibini ve köylülerin şaşkına döndüğü doğumda, kuzu 10 dakika yaşayabildi.

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"ÖMRÜMDE İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ"

Çift başlı kuzunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Kurumuş, “Uzun süredir keçi besliyorduk son 2 senedir de sakız cinsi koyun bakıyoruz. 2 defadır koyunlarımız üçüz doğum yapıyordu bu sefer kuzulayamadı. Bizde durumdan şüphelendik ve baytar çağırdık. Baytar keserek aldı hayvanları ana rahminden. İki tane kuzu çıktı biri çift başlı biri normal. Normal olan yaşıyor ama çift başlı kuzu 10 dakika sonra öldü. Ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi.” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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