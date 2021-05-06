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Köylüler serinlemek için tarihi camiye gidiyor

06.05.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da merkeze bağlı Zey köyünde vatandaşlar, Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat tarafından yaptırılan caminin altından akan suyla serinliyor.

Köylüler serinlemek için tarihi camiye gidiyor

Osmanlı padişahlarından 4'üncü Murat’ın, Bağdat seferinin ardından ziyaret ettiği Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına yaptırdığı merkeze bağlı Zey köyündeki cami, 380 yıldır hizmet veriyor. Su kaynağının bulunduğu yerde 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde kemerli dehliz yapılarak üzerine inşa edilen cami, yöre halkının serinlemek için tercih ettiği adres oluyor. Köylüler, yaz aylarında caminin altında su geçen dehlizlerde serinliyor.

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YÜZYILLARDIR HİZMET VERİYOR

Köylülerden Hüseyin Bulut, yüzyıllardır caminin hizmet verdiğini belirterek, "O dönem cami bu şekilde yapılmış. Biz de yaz aylarında burada serinliyoruz" dedi.
Caminin altındaki kaynak suyunun sürekli aktığını ve yaz aylarında serinlemelerine katkı sağladığını ifade eden Ramazan Er, "Burayı görenler hayrete düşüyor” diye konuştu. Er, caminin 4 yıl önce restore edildiğini ifade etti. (DHA)

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