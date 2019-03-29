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Köylüler sınıfta çocuklarıyla kitap okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyü sakinleri, haftanın bir günü tarladaki, evdeki işlerini bırakarak sınıfta çocuklarıyla 60 dakika kitap okuyor - Köylülerden Süreyya Gedik: "Öğretmenlerimiz evleri gezdiler. Herkesin düşüncesini aldılar. Her hafta gelerek kitap okuyoruz. Her akşam evde de yarım saat kitap okuyoruz"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde yaşayanlar, haftada bir gün tarlada yaptığı çapasını, ahırda sağdığı ineğini bırakarak okula gidip çocuklarıyla birlikte kitap okuyor.

Üçyol Şehit Halil Gedik İlkokulu ve Ortaokulu Müdür Vekili Akif Meral'in sınıf öğretmeni iken başlattığı uygulama köylülerden ilgi gördü. Meral, veliler sınıfta çocuklarıyla kitap okuma etkinliğine ilgi gösterince, 3 ay önce uygulamayı 110 öğrencinin bulunduğu okul geneline yaydı.

Okulda veliler haftanın bir günü işlerini bırakarak, çocuklarıyla kitap okumak için okula gidiyor.

Akif Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat Valiliği tarafından "Kitap Tokat Projesi" yürütüldüğünü belirtti.

Proje kapsamında ocak ayında tüm okulda veliler ile çocukların kitap okumaya başladığını belirten Meral, "Haftanın belli günü anne ve babaların katılımı ile sınıflarımızda bir saat kitap okuyoruz. Velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu projenin en büyük mimarları onlar. Bu etkinliğe başlamadan önce velilerimizde bir çekimserlik vardı, kitap okuma adına. Ben onlara dedim ki sadece okula kitap ile gelmiyorsunuz, çocuklarınızın hayallerini elinizde taşıyorsunuz." dedi.

Velilerden Semra Torun da "Hocamız güzel bir etkinlik yaptı. Biz de okumamızı düzeltiyoruz. Çocuklarımız ile kitap okuduğumuz için mutluyuz. Biz bu işi çok seviyoruz. Herkes çok memnun." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Süreyya Gedik ise öğretmenlerin evleri tek tek gezerek uygulama hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Gedik, "Öğretmenlerimiz evleri gezdiler. Herkesin düşüncesini aldılar. Her hafta gelerek kitap okuyoruz. Her akşam evde de yarım saat kitap okuyoruz." ifadesinde bulundu.

Köylülerden Ayşegül Yıldız da kitap okudukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Buse Bozkurt, "Anne ve baba ile kitap okumak güzel. Anne ve babalarımız bizi motive ediyor." derken, Turhal Kitap Oku'Yorum Kulübü Başkanı Neslihan Çoban ise okul kütüphanelerine kitap bağışladıklarını, Üçyol Şehit Halil Gedik İlkokulu ve Ortaokuluna da kitap bağışında bulunduklarını, okuldaki uygulamanın kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

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çocuklar kitap köylü Tokat Turhal

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