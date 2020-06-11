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Köylüler tesadüfen buldu! 'Yer altı şehrine açılıyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Sivas'ın Gürün ilçesindeki Mağara köyünde, kent merkezine 94 kilometre uzaklıkta bulunan bir tepenin zirvesinde yer altı şehrine açıldığı düşünülen bir tünel bulundu. Yaklaşık 2 bin rakımlı bir tepenin zirvesinde bulunan tünelin araştırılması bekleniyor.

Birçok mağaranın bulunduğu Mağara köyünde, köy sakinleri tarafından bulunan insan yapımı tünelin bir yer altı şehrine açıldığı düşünülüyor. Köy sakinleri kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen tünelin araştırılmasını istiyor.

Bölgede yaşayan Feramuz Yıldırım, söylentilere göre tünelin yer altına şehrine indiğini belirterek, şunları söyledi:

“Mağara köyünde tahmini iki bin rakımlı tepede bulunan 80 basamaktan oluşan bir mağaradayız. Mağara hakkında bir bilgimiz yok ama söylentiye göre yeraltı şehriymiş burası. İnsanlar elleriyle oyarak yapmış gibi duruyor. Mağaranın içerisinde merdiven şeklinde basamaklar var.”

ARAŞTIRILMASINI İSTİYORLAR

Yıldırım, buranın yetkililer tarafından araştırılması gerektiğini belirterek,şunları söyledi:
“Gördüğünüz mağara 80 basamaktan oluşuyor, 100 metre aşağıya kadar iniyor. Bazı arkadaşlar bu mağarayla uğraşmış. Vatandaşlar buranın altında yer altı şehri olduğunu söylüyorlar.”
“Buranın bilim adamları arkeologlar tarafından araştırılmasını rica ederiz. Merdivenler tam olarak belli, güzel bir görüntüsü var. 80 merdiven sayılmış.”
“Burası elle yapılmış. Burayı mağara köylüleri bulmuş. Buranın altını bende merak ediyorum. İlk gördüğümde bende şaşırdım.” (İHA)
İşet o mağara...
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