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Köylüler yağmur duasına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık köyünde öğle namazının ardından yoğun bir katılımla yağmur duası yapıldı.Yağmur duasına, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, davetliler ve köy halkı katıldı.

Köylüler yağmur duasına çıktı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık köyünde öğle namazının ardından yoğun bir katılımla yağmur duası yapıldı.
Yağmur duasına, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, davetliler ve köy halkı katıldı. Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı önderliğinde iki rekat namaz kılan köylüler yağmur yağması ve ekinlerinin bereketli olması için dua etti. Ayrıca Şuhut Belediyesi tarafından yağmur duasına katılan vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Yağmur duasının ardından Şuhut ilçesi ve köylerinde yağmur yağışı meydana geldi.

Köylüler yağmur duasına çıktı

Köylüler yağmur duasına çıktı

Köylüler yağmur duasına çıktı

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