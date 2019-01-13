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Köylüler yola inen kurdu cep telefonuyla görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 20:39 | Son Güncelleme

Köylüler yola inen kurdu cep telefonuyla görüntüledi

Kars'ın Selim ilçesinde köylüler yola inen kurdu araçlarıyla takip ederek, cep telefonuyla görüntüledi.

Araçlarıyla Akçakale köyüne dönen bazı vatandaşlar, köy yakınlarına geldiklerinde yolda kurt gördü. Kurdu takip eden ve cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşların heyecanlı anlatımları da görüntülerde yer aldı.

Vatandaşların araçla kurdu takip etmesi ve kurdun bir süre sonra gözden kaybolması da görüntülendi.

Murat Yurdalan, kurdun aniden yola çıktığını belirterek, "Selim'den köye dönerken kurt yolunu şaşırıp aniden önümüze atladı. Zarar vermek istemedik, yavaşlamak istedik ancak yol buzluydu. Kurt daha sonra tarlaya giderek, yoluna devam etti." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Kovalamaca Kürt Selim ilçesi

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