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Köylülerden düşük kamulaştırma bedeli eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 15:58 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Karakurut köyünden bir grup, devam eden baraj inşaatı nedeniyle kamulaştırılan alanlara düşük bedel verildiğini iddia ederek tepkilerini dile getirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Karakurut köyünden bir grup, devam eden baraj inşaatı nedeniyle kamulaştırılan alanlara düşük bedel verildiğini iddia ederek tepkilerini dile getirdi. Köylüler, talep ettikleri bedellerin verilmemesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.
150 haneli, 1400 nüfuslu Karakurt köyünde yaşayanlardan bir grup, 2 yıldır yapımı devam eden Karakurut Barajı nedeniyle kamulaştırılan alanlara düşük bedel verildiğini iddia etti. Baraj yapımının sürdüğü şantiyeye gelen köylüler, sorunun çözülmemesi durumunda çalışmaların durdurulmasını istedi. Kamulaştırma bedeli olarak istedikleri fiyatın verilmemesi halinde her gün eylem yapacaklarını söyleyen köylüler, bölgeye çadır kuracaklarını ifade etti. Eylem nedeniyle jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, köylülerin baraj şantiyesindeki bekleyişi sürüyor.

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