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Köylülerden su için yol kapatma eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde köylerinden çıkan suyun ilçe merkezine dağıtılmak istenmesine tepki gösteren köylüler, ana yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapattı.

Köylülerden su için yol kapatma eylemi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde köylerinden çıkan suyun ilçe merkezine dağıtılmak istenmesine tepki gösteren köylüler, ana yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapattı.
Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ, Demirkazık ve Pınarbaşı köylerindeki vatandaşlar, tarım arazi sularının, ilçe merkezindeki Kargabelen ve Kekret mevkiinde yaylacılara parsellenen alana boru sistemiyle taşınmak istenmesine tepki gösterdi. Köylerinden çıkan suların dağıtılmasıyla kendilerinin su sorunu yaşayacaklarını belirten yaklaşık 200 köylü, bir araya gelerek çalışmaları protesto etmek için Niğde-Çamardı yolunu trafiğe kapattı.
ÇALIŞMALAR DURDU, DAĞILDILAR
Çamardı Kaymakam Vekili Nurullah Cemil Erciyas, olay yerine gelerek köylüleri ikna etmeye çalıştı. Köylülerin çalışmaların durdurulmaması durumunda yolu açmayacaklarını belirtmesi üzerine Erciyas, iki ayrı yerde devam eden su borusu çalışmalarını durdurdu. Çalışmanın durması üzerine köylüler yaklaşık 2 saat süren yol kapatma eylemini sonlandırdı.

FOTOĞRAFLI

Köylülerden su için yol kapatma eylemiKöylülerden su için yol kapatma eylemiKöylülerden su için yol kapatma eylemiKöylülerden su için yol kapatma eylemi

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