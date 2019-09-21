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Köylülerden taş ocağı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 23:33 | Son Güncelleme

Manisa’daki Spil Dağı’nın eteklerinde bulunan bir taş ocağının çevreye ve tarım arazilerine zarar verdiği gerekçesiyle kapatılmasını isteyen mahalle sakinleri, taş ocağı önünde basın açıklaması düzenledi.

Manisa’daki Spil Dağı’nın eteklerinde bulunan bir taş ocağının çevreye ve tarım arazilerine zarar verdiği gerekçesiyle kapatılmasını isteyen mahalle sakinleri, taş ocağı önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de destek verdi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarı Çobanisa ile Sancaklı Çeşmebaşı mahalleleri arasında çakıl ve mıcır üreten bir taş ocağının çevreye ve bölgedeki tarım alanlarına zarar verdiğini öne süren mahalle sakinleri, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileriyle birlikte, ocak önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de destek verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gediz Ovası’nın Türkiye’nin Çukurova ile birlikte en bereketli ovalarından biri olduğunu, söz konusu taş ocağının çevresindeki tarım alanlarında verimi olumsuz etkilediğini ileri sürerek, taş ocağının faaliyetlerinin durdurulması için mücadele başlatacaklarının altını çizdi. Özel daha önce Çal Dağı’nda olduğu gibi, Kaz Dağları’nda devam eden mücadele gibi, Soma Yırca’da zeytinlikleri koruyup termik santralleri geri püskürttükleri gibi mücadele başlatacaklarını belirtti. Özel, bu mücadelenin muhtarların ve halkın sahiplenmesiyle mutlaka kazanılacağını dile getirirken, taş ocağına karşı çıkanların farklı siyasi görüşlerden olduklarını ve siyaset yapmadıklarını, tek dertlerinin çocuklarının geleceğini kurtarmak olduğunun altını çizdi.
Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orman-İş) Genel Başkanı Şükrü Durmuş da Spil Dağı’ndaki taş ocaklarının insanların yaşam alanını hızla yok ettiğini iddia etti.
Ellerindeki dövizlerle taş ocağını protesto eden mahalle sakinleri yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

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