Köylülerden valilik önünde oturma eylemi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, köylerindeki içme suyu kaynağının yanına açılan taş ocağının ruhsatının iptal edilmesini isteyen vatandaşlar, valilik önünde oturma eylemi yaptı.

Merkeze bağlı Üyük köyü sakinleri, ruhsatı Çorum Valiliğince daha önce iki kez iptal edilen taş ocağının yeniden faaliyete geçtiği iddiasıyla valilik binası önünde toplandı.

Vali Mustafa Çiftçi ile görüşmek isteyen köylüler, Çiftçi'nin şehir dışında olduğunu öğrenince oturma eylemi gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Sefa Uysal, taş ocağının bulunduğu bölgede köyün içme suyu kaynağının yer aldığını, ayrıca bölgenin sit alanı olduğunu iddia etti.

Taş ocağının yeniden çalışmasıyla köyün içme ve kullanma suyunun kesildiğini ileri süren Uysal, şunları kaydetti:

"Köyde bin 500 kişi yaşıyoruz. Bu ocağın ruhsatı daha önce iki kez valilik tarafından iptal edildi. 3 yıl sonra Trabzonlu aynı firma ocakta yeniden çalışmaya başladı. Şubat ayında üçüncü kez ruhsat verilmiş. Ayrıca ocakta dinamit patlattıklarında evlerimiz sallanıyor. Biz çiftçiyiz, üreticiyiz. Suyumuz olmayacaksa bu köyü terk edelim o zaman. Türkiye'de meşhur olmuş üzümümüz vardı, bu ocağın tozu nedeniyle yıllardır üzüm alamıyoruz. Valimizden ocağın ruhsatını tekrar iptal etmesini bekliyoruz."