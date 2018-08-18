HABER

Köylülerden yangın söndürme çalışmasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangının ormanlık alana sıçramaması için köylüler itfaiye ekiplerine destek verdi - İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, 300 dönüm alan zarar gördü

Zonguldak'ta çıkan ve köylülerin desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürülen anız yangınında 300 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Çukurören köyündeki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Arazideki anızların tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangına, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ile orman ekipleri müdahale etti.

Öte yandan köy sakinleri de yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplere destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 300 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çukurören köyü muhtarı Birol Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Köylülerin yangına zaman kaybetmeden müdahale ettiğini dile getiren Arslan, "Cami hoparlöründen anons yaptık. Her haneden bir kişi tarım aletleriyle gelerek yangının ormanlık alana sıçramasını önledi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. 300 dönümü kapsayan bir arazi. Rüzgarla beraber ateş büyüdü. Gerekli yerleri arayarak durumu izah ettik. Gerekli kontrolleri sağladık." diye konuştu.

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğu (2)Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı'nda son gün yoğunluğu (2)
CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedimCHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anız Çukurören Köyü orman yangın Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.