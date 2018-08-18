Köylülerden yangın söndürme çalışmasına destek

Zonguldak'ta çıkan ve köylülerin desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürülen anız yangınında 300 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Çukurören köyündeki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Arazideki anızların tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangına, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ile orman ekipleri müdahale etti.

Öte yandan köy sakinleri de yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplere destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 300 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çukurören köyü muhtarı Birol Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Köylülerin yangına zaman kaybetmeden müdahale ettiğini dile getiren Arslan, "Cami hoparlöründen anons yaptık. Her haneden bir kişi tarım aletleriyle gelerek yangının ormanlık alana sıçramasını önledi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. 300 dönümü kapsayan bir arazi. Rüzgarla beraber ateş büyüdü. Gerekli yerleri arayarak durumu izah ettik. Gerekli kontrolleri sağladık." diye konuştu.

