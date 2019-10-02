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Köylülerin bulduğu Roma dönemi 'ayrılık' figürüne 50 bin ziyaretçi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından bulunan, Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından bulunan, Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürünü 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti.

Kahta'nın Tüten Ocak köyünde üzerinde erkek ve kadın figürü bulunan kayayı gören köylüler durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Yetkililer tarafından yapılan incelemede kabartmanın Roma döneminde eşi ölen bir kişinin vedasını anlattığı belirlendi. Bunun üzerine 8 ton ağırlığındaki kaya, vinç yardımıyla TIR'a yüklenerek Adıyaman Müzesi'ne getirildi. Müze bahçesinde hazırlanan alana yerleştirilen Roma dönemine ait kabartma ziyarete açıldı. Kamuoyunda ilgi çeken ayrılığı anlatan kabartma, ziyarete açıldığı 6 ayda 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Ayrılık figürünü görmek için müzeye geldiğini söyleyen ziyaretçilerden Mehmet Mustafa Tekin, "Herkes ziyaret ediyordu biz de arkadaş çevremizden, akrabalarımızdan duyup geldik. Merak ettik baktık çok güzel bir figür. Bu yıllar önce yapılmış bir şey sonradan bulunmuş. Buraya taşınmış müze tarafından çok güzel bir şey bence. Bütün halkımızı, herkesi bekliyoruz" dedi.

Ziyaretçilerden Mahmut Pektaş ise "Adıyaman’ın dört bir tarafı tarih kokuyor. Zaten yaklaşık 6 ay önce bulunan bu figür. Müzeye geldi, ziyaretçi akını var. Bizler de merak ve tavsiye üzerine geldik. Müzede güzel bir yere indirmişler, tüm Türkiye’ye tavsiye ederiz" diye konuştu.

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