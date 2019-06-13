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Köylülerin bulduğu yavru yaban keçisi, koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi kırsalında bulunan yavru yaban keçisi, koruma altına alındı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi kırsalında bulunan yavru yaban keçisi, koruma altına alındı. Refahiye ilçesi Kayı köyü kırsalında 11 Haziran günü vatandaşlar tarafından bulunan yaklaşık 15 günlük olduğu tahmin edilen yavru yaban keçisi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Yavru keçi daha sonra Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen yavru yaban keçisine biberonla süt verildi. Yavru keçi, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.

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