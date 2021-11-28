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  4. Köylülerin en büyük problemiydi! Etkisiz hale getirildi: Tam 400 kilo

Köylülerin en büyük problemiydi! Etkisiz hale getirildi: Tam 400 kilo

28.11.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 400 kilogram ağırlığındaki domuz, avcılar tarafından etkisiz hale getirildi. Avcı grubundan Muhammet Şıklı, ''Uzun zamandır köylü bizden yardım bekliyordu. Bizde ekip olarak köye geldik. Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 400 kilo ağırlığında oldukça da büyük bir domuz yakaladık'' şeklinde konuştu.

Köylülerin en büyük problemiydi! Etkisiz hale getirildi: Tam 400 kilo

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kerimler köyündeki çiftçiler, tarlalarına dadanan domuzdan dolayı mağdur oldu. Köyde yaşayan vatandaşların tarlalara ekilen buğday, mısır gibi ürünlerine zarar veren domuzlar avcılar tarafından etkisiz hale getirildi.

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KÖYLÜLER YARDIM BEKLİYORDU

15 kişilik ekip ve 20 köpekle köylüye yardıma gelen avcılar, domuzu etkisiz hale getirdi. Avcı grubundan Muhammet Şıklı şunları söyledi: “Köyde yaşayan vatandaşlar tarlalarındaki emeklerinin sürekli domuzlar tarafından zarar gördüğü için bizden yardım istedi. Uzun zamandır köylü bizden yardım bekliyordu. Bizde ekip olarak köye geldik. Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 400 kilo ağırlığında oldukça da büyük bir domuz yakaladık."

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Çiftçiler, tarlalarına zarar veren domuzu yakalayan avcılara teşekkür etti.

(İHA)


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