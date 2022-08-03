Köylülerin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti: Uzman Çavuş, otomobilde ölü bulundu! Korkunç şüphe

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Suluova ilçesine bağlı Kurnaz Köyü Mezarlığı yakınında meydana geldi. Köylüler, içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğu otomobilin çalışır vaziyette yol kenarında gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle uzman çavuşla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Erzurum nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Karadağ olduğunu belirlenen kişinin başından vurulmuş halde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kendi tabancası da yanında bulunan Karadağ’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Karadağ'ın intihar ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

