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  4. Köylülerin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti: Uzman Çavuş, otomobilde ölü bulundu! Korkunç şüphe

Köylülerin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti: Uzman Çavuş, otomobilde ölü bulundu! Korkunç şüphe

03.08.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Suluova ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Köylülerin çalışır vaziyette yol kenarında duran bir otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Karadağ (26), otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında kendi tabancası da bulunan Karadağ'ın intihar ettiği değerlendiriliyor.

Köylülerin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti: Uzman Çavuş, otomobilde ölü bulundu! Korkunç şüphe

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Suluova ilçesine bağlı Kurnaz Köyü Mezarlığı yakınında meydana geldi. Köylüler, içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğu otomobilin çalışır vaziyette yol kenarında gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle uzman çavuşla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Erzurum nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Karadağ olduğunu belirlenen kişinin başından vurulmuş halde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kendi tabancası da yanında bulunan Karadağ’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Karadağ'ın intihar ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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İntihar Amasya
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