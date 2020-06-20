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Köylülerin kabusu oldu! Korkudan çocuklarını sokağa çıkarmıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Bursa’da kurtlar köylülerin kabusu oldu. Koyunlara saldıran kurtlardan korkan vatandaşlar çocuklarını sokağa çıkarmıyor. Köylüler, yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük, Muradiyesarnıç, Bahriye ve Dallıca köylüleri bu yıl kurt kabusu yaşıyor. Aç kalan kurtlar köylere kadar indi. Kurtlar çok sayıda hayvanı telef etti. Hayvanlara saldırmakla kalmayan kurtlar, koyunlarını kurtarmak isteyen köylülere de saldırdı. Bir çok köylü koyunlarına saldıran kurtlarla boğuşarak canlarını zor kurtardı. Kurtların saldırısında çok sayıda koyun telef oldu. Köylerine kadar inen kurtlardan korkarak çocuklarını evden çıkarmayan köylüler yasak olduğu için kurtları da öldüremiyor. Köylüler, yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyor.

'KUZUYU BIRAKIP BANA SALDIRDI'

Muradiyesarnıç köyünde koyunlarına saldıran kurtla boğuşan vatandaş, dehşet anlarını anlattı. Koyunlarına saldıran kurtlar boğuşan Nuri Savaş, "Muradiyesarnıç köyü merasında koyun otlatıyordum. Kurt birden ortaya çıkıp sürüme daldı. Bir koyunuma saldırdı, onu kurtardım. Sonra kuzumu aldı. Peşinden koştum. Çalılıkta yakaladım. Sopayla vura vura kuzuyu bıraktırdım. Sonra kuzuyu bırakıp bana saldırdı. Kendimi sopayla savundum, ölüm tehlikesi atlattım. Başıma daha önce böyle bir şey gelmemişti. Kurtlar bir yıldır buralarda görülmeye başladı" dedi.
Kurt saldırısında koyunları telef olan Recep Dönmez şunları ifade etti:
"Köyde evimin önünde otlayan koyun sürüme kurt saldırdı. Kuzuyu alıp gitti, annesini de yaraladı. Geçtiğimiz günlerde de bir kuzum gitmişti. Ben bu hayvanları devletten geri ödemeli aldım. Bu hayvanları kurtlara yedirirsem nasıl ödeyeceğim? Kurtlar gündüz vakti köyün dibine kadar gelip koyunları alıp gidiyor. Benim küçük kızım var, onu evden dışarı salmaya korkuyorum. Koyunu götüren kurt çocuğu hayli hayli götürür. Biz köylüler olarak çok tedirginiz. Çocukları evden dışarı salamıyoruz."
Kurtların koyunlarına saldırdığı bir diğer köylü Hüsnü Öküzcüoğlu, "Benim de sürüme kurt saldırdı. Köpekler kurdu karşıladı. Köpeğimin kuyruğunu koparttı. Benim sürüme de 2 kurt saldırdı. Benim koyunlarımda zarar yok" diye konuştu.
Koyunları kurt saldırısında telef olan bir diğer köylü Hakan Aslan şöyle konuştu:
"Biz bir yıldır kurtlarla mücadele ediyoruz. Daha önce kurt saldırısı olmuyordu. Kurtlar son bir aydır ciddi zararlar vermeye başladı.
Koyunları geçtik, insanlara saldırmaya başladılar. Ben son saldırıyla birlikte 3 hayvanımı kaybettim. Kurtlarla boğuştum. Koyunumu ağzından almak için uzun süre mücadele ettim. O çekiyor, ben de ağzından almak için çekiyorum. Kurtlardan korkuyoruz."

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