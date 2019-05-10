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Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 08:22 | Son Güncelleme

Erzincan merkeze bağlı Ağılözü (Gırmana) Köyüne dadanan ayılar yiyecek bulmak için kapı ve pencereleri kırarak 8 eve zarar verdi.

Erzincan merkeze bağlı Ağılözü (Gırmana) Köyüne dadanan ayılar yiyecek bulmak için kapı ve pencereleri kırarak 8 eve zarar verdi. Ayı korkusu saran köylü sakinleri sabaha kadar köyde ateş yakıp kazma, küreklerle nöbet tutmaya başladı.
Erzincan’a 42 kilometre uzaklıktaki Ağılözü köyünde aç kaldıkları için yiyecek ve bal arayan ayılar, 8 eve girerek zarar verdi. Evlerde yiyecek arayan ayılar, çoğunluğu arıcılara ait evlerdeki eşyalara da zarar verip uzaklaştı. Olay sonrası jandarma ekipleri köye gelerek hasar tespit çalışması yaparak tutanak tuttu.
Köy sakinlerinden Murat Can, yaklaşık 150 hane olan Ağılözü Köyünün kışın boş olduğunu yaz aylarında ise insanların tarla bahçe işlerini görmek için geldiklerini söyledi.
Murat Can, “Birkaç gün önce köye geldiğimizde evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayılar kapı, pencereleri kırmış içeri kadar girip yiyecek aramış. Her tarafı dağıtmışlar. Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Ayılardan çok korkar hale geldik. Büyükbaş hayvanlarımız var ahırda. Onlara da saldırı olabilir. Geceleri yanımıza kazma, kürek almadan dışarı çıkamıyoruz. Silahımız bile yok” dedi.
Az kalsın ayının kendisine saldıracağını ve yakından boz ayıyı gördüğünü belirten Şahin Can ise, “Az ileriden geliyordum. Köpekler havlamaya başladı. Bir anda karşıma boz bir ayı köyün içerisinde karşıma çıktı. Çok korktum. Elimdeki feneri gözüne doğru tutunca beni fark edip kaçtı” diye konuştu.

“Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti”
Köyde hava karardığı zaman ayı nöbeti başlatan vatandaşlar, ateş yakarak ayıların gelmemesine önlem alıyor.
Çok korktukları için ellerine aldıkları kazma, küreklerle ateş başında sabaha kadar dönüşümlü ayı nöbeti tutan vatandaşlardan Aslan Can, “ Evlerimizden dışarı çıkmaya korkuyoruz. Ayılar hayvanlarımıza da zarar verir diye korkuyoruz, devletin bir an önce buna çare bulmasını istiyoruz. Ayılar benim evim gibi komşularımın evlerine de zarar verdi. Köye gelecek birçok akrabamız var. Ayı korkusundan gelemiyorlar. Ya ayı bize saldırırsa ne yapabiliriz. Burada kadın, çocuk sabaha kadar ateş yakıyoruz ayıların gelmemesi için. Durumumuz vahim” ifadelerine yer verdi.

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti

Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti
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