“Köylülerin kazma, kürekli ayı nöbeti”

Erzincan merkeze bağlı Ağılözü (Gırmana) Köyüne dadanan ayılar yiyecek bulmak için kapı ve pencereleri kırarak 8 eve zarar verdi. Ayı korkusu saran köylü sakinleri sabaha kadar köyde ateş yakıp kazma, küreklerle nöbet tutmaya başladı.

Erzincan’a 42 kilometre uzaklıktaki Ağılözü köyünde aç kaldıkları için yiyecek ve bal arayan ayılar, 8 eve girerek zarar verdi. Evlerde yiyecek arayan ayılar, çoğunluğu arıcılara ait evlerdeki eşyalara da zarar verip uzaklaştı. Olay sonrası jandarma ekipleri köye gelerek hasar tespit çalışması yaparak tutanak tuttu.

Köy sakinlerinden Murat Can, yaklaşık 150 hane olan Ağılözü Köyünün kışın boş olduğunu yaz aylarında ise insanların tarla bahçe işlerini görmek için geldiklerini söyledi.

Murat Can, “Birkaç gün önce köye geldiğimizde evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayılar kapı, pencereleri kırmış içeri kadar girip yiyecek aramış. Her tarafı dağıtmışlar. Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Ayılardan çok korkar hale geldik. Büyükbaş hayvanlarımız var ahırda. Onlara da saldırı olabilir. Geceleri yanımıza kazma, kürek almadan dışarı çıkamıyoruz. Silahımız bile yok” dedi.

Az kalsın ayının kendisine saldıracağını ve yakından boz ayıyı gördüğünü belirten Şahin Can ise, “Az ileriden geliyordum. Köpekler havlamaya başladı. Bir anda karşıma boz bir ayı köyün içerisinde karşıma çıktı. Çok korktum. Elimdeki feneri gözüne doğru tutunca beni fark edip kaçtı” diye konuştu.