HABER

Köylülerin yaralı bulduğu çakala tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 16:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da köylüler tarafından yaralı halde bulunan çakal, tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'ne gönderildi.

Köylülerin yaralı bulduğu çakala tedavi

KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da köylüler tarafından yaralı halde bulunan çakal, tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'ne gönderildi.
Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyü yakınlarında çeşitli yerlerinden yaralanmış halde yerde yatan çakalı gören çevredekiler durumu yetkilere bildirdi. Köye gelen ekipler yaralı çakalı ilk önce Kütahya Yaban Hayatı Kurtarma Şubesi'ne götürdü. Burada 2 gün boyunca tedavi edilmeye çalışılan çakal, durumunda bir değişiklik olmaması nedeniyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'ne gönderildi. Yaralı çakalın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Köylülerin yaralı bulduğu çakala tedaviKöylülerin yaralı bulduğu çakala tedavi

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 103 lira olduOsmangazi Köprüsü geçiş ücreti 103 lira oldu
Edirne'de ücretli poşet uygulamasına destekEdirne'de ücretli poşet uygulamasına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Ve Falcao transferi bitti! Galatasaray...

Ve Falcao transferi bitti! Galatasaray...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.