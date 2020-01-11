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  4. Köylünün "70 yıllık minare hasreti" sona erdi

Köylünün "70 yıllık minare hasreti" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Saksağan köyü ziyaretinde vatandaşların talebi üzerine verdiği talimatla köy camisine 70 yıl sonra minare yapıldı - Muhtar Özgün Ekici: - "Ezan Selimiye Camisi'nden okununca hoparlörle buraya da veriliyordu. Devletimizden Allah razı olsun, şimdi minaremiz yapıldı, köylülerimiz de çok memnun, çok sevindik"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Lalapaşa ilçesi Saksağan köyünü ziyaretinde vatandaşların talebi üzerine verdiği talimatla köy camisine 70 yıl sonra minare yaptırılması, köylüleri memnun etti.

Vali Canalp, göreve başladığından bu yana Edirne ve ilçelerindeki 254 köyü ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Talepleri tek tek not alan Canalp, köylerdeki eksiklerin tamamlanması için kurum müdürlerine talimat verdi.

Saksağan köyündeki vatandaşlar da "70 yıllık minare hasretini" Vali Canalp'e iletti.

Köyde 1950 yılında inşa edilen camiye, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünce 16 metre yüksekliğinde tek şerefeli ve aydınlatmalı minare yapıldı.

- "Devletimizden Allah razı olsun"

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali ve Vakıf Başkanı Ekrem Canalp'in tüm köyleri ziyaret ettiğini söyledi.

Köylerdeki eksiklerin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Eraslan, "Saksağan, nüfusu az köylerimizden biri. Yine de bu köyde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına köyün camisini minareyle buluşturduk. Valimiz Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda Saksağan gibi diğer köylerimizin de birçok ihtiyacı giderildi. Planlı şekilde çalışmalara devam ediliyor." dedi.

Saksağan Muhtarı Özgün Ekici ise "Ezan Selimiye Camisi'nden okununca hoparlörle buraya da veriliyordu. Devletimizden Allah razı olsun, şimdi minaremiz yapıldı, köylülerimiz de çok memnun, çok sevindik. Valimiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

- "Ramazanlar artık bir başka geçecek"

Köy sakinlerinden Zeki Çetin (58) de köylünün özellikle ramazan ayında minarenin eksikliğini hissettiğini vurguladı.

Çetin, "Köyümüzden Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camimiz görünüyor. Ramazanda iftar zamanı Selimiye minarelerinin ışıklarına bakıyorduk. Uzun yıllar beklesek de bizim de isteğimiz oldu, yapan ve yaptıranlardan Allah razı olsun. Köyümüzden İstanbul ve Bursa'ya çok sayıda kişi göç etmişti. Sosyal medyada minarenin fotoğrafını paylaştım. Çok sevindi insanlarımız, hepsi aradı, mesaj yolladı." ifadelerini kullandı.

Kadir Bahar (62) ise yol kenarındaki köylerinden geçenlerin minare görmeyince bölgede cami olmadığını düşündüğünü anlattı.

Minarenin şimdi her taraftan göründüğünü belirten Bahar, köyün önemli bir eksikliğinin giderildiğini kaydetti.

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