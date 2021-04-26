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Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı

26.04.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te köylülerin dere yatağında toplu halde bularak ilk önce balık sandıkları canlıların, 'semender' olduğu anlaşıldı.

Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı

Bilecik'in Merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaşayan vatandaşlar, tarlada çalıştıkları esnada dere kenarında onlarca sürüngen canlıya rastladı. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan köylüler, yakaladıkları canlıları köy muhtarına götürdü. Sıcak havalarda ortaya çıkan 'Semender' cinsi canlıların aynı zamanda nesli de tükenmek üzere. İlk kez derede semender gören köylüler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Köylülerin dere kenarından topladığı canlıları inceleyen Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz, yaptığı araştırmalar sonucunda söz konusu canlıların semender olduğunu belirledi. Semenderin zararsız olduğunu öğrendiklerini belirten Muhtar Cenkiz, köylülerin yakaladıkları semenderlerin doğaya salınmasını sağladı.

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'DOĞAL YAŞAMLARINA BIRAKTIK'

Semenderlerin birden fazla türü olduğunu ve neslinin tükenmekte olduğunu öğrendiklerini belirterek, ilgili kurumlarca konunun araştırılmasını talep eden Muhtar Cenkiz, "Köyümüzdeki vatandaşlarımız tarlada çalışırken dere yatağında sürüngen hayvanlara denk geldiler. Ne olduğunu bilmediklerinden dolayı yakalayıp muhtarlığımıza getirmişler. Bizden bunların araştırmamızı talep ettiler. Bizde yaptığımız araştırmalar sonucunda bu hayvanların semender olduğunu öğrendik. Sürüngen ve zararsız hayvan olduğunu ayrıca nesli tükenmekte olduklarından dolayı doğal yaşamlarına gençlerimizle beraber bulundukları yere bıraktık. Vatandaşlarımız bu hayvanları bu aralar çok sık gördüklerinden dolayı ilgili kurumlarımızın bu konuyu araştırmasını talep ediyorum" dedi.

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Semenderlere tarlada çalıştığı esnada dere kenarında rastladığını anlatan Çiftçi Mehmet Fidan, "İlk gördüğümde balık veya kurbağa olduğunu sandım. Daha yakından incelediğimde hiçbir şeye benzetemedim. ilk kez böyle bir canlı gördüm. Derede onlarca vardı ve durumu hemen muhtarımıza haber verdim" ifadelerine yer verdi.

Muhtarın da desteğiyle söz konusu canlıların semender olduğunu belirlediklerini aktaran Ali Osman Karabacak ise "Köyde tarlada çalışırken dere yatağında bu canlıya denk geldik. Muhtarımıza başvurduk ve semender olduğunu, zararsız bir hayvan olduğunu öğrendik. Doğaya salmamızın ve doğayla barıştırmamızın daha doğru olacağını söyledi muhtarımız ve doğaya saldık" dedi.

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Kaynak: İHA

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