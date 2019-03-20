Köylüsünü öldüren sanığa müebbet hapis

Kastamonu'da, tartıştığı köylüsünü silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklu yargılanan Yusuf Pamukçu ile maktul Selahattin Pamukçu'nun yakınları katıldı.

Yusuf Pamukçu, savunmasında, Selahattin Pamukçu ile aralarında husumet bulunduğunu söyledi.

Olay günü tarlada çalıştığını belirten Pamukçu, "Traktörle giderken karşıma çıktı. Elinde sopa vardı. Bana sürekli küfür ediyordu. Elindeki sopayı aldım, birkaç kez bana vurmuştu. Belinden tabancasını çıkardı ve boğuşma sırasında silah ateş aldı. Olayda kullanılan silah ona aitti. Yaralandığını görünce 112 ve jandarmayı aradım." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı Yusuf Pamukçu'ya ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Dereçatı köyünde 7 Temmuz 2018'de Yusuf (52) ve Selahattin Pamukçu (54) arasında kavga çıkmıştı. Tabancayla vurulan Selahattin Pamukçu olay yerinde ölmüştü. Gözaltına alınan Yusuf Pamukçu tutuklanmıştı.

