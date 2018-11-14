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Köylüye kızan muhtar cami hoparlöründen serzenişte bulundu: Benim ne zorum var!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde su çalışmalarına 1 gün katılıp diğer günler katılmayan köylülere kızan muhtar, cami hoparlöründen serzenişte bulundu.

Köylüye kızan muhtar cami hoparlöründen serzenişte bulundu: Benim ne zorum var!

Kurtkale köyü Muhtarı Hüryaşa Söğüt, su çalışmalarına katılmayan köylülere kızan muhtar, cami hoparlöründen serzenişte bulundu.

Muhtar Hüryaşa Söğüt, "Bu suyu kimin için yapıyoruz. Devlet o kadar hizmet veriyor, 11 kamyon boru geldi, kepçe 15 gündür burada, bir geliyorsunuz sonra kimse gelmiyor. Benim ne zorum var ben neden her gün gidiyorum? Biriniz bir gün dediniz mi muhtarın işi vardır kepçeciye yemek götüreyim yesin diye. Dediniz mi? Demediniz. Kar yağmaya başladı gelmediniz yarın daha çok yağacak nasıl olacak bu iş. Allah camisinden sesleniyorum size, sizde hiç vicdan yok mu? Hanım kardeşlerim de dinlesin beni herkes elini vicdanına koysun" diye seslendi. (İHA)

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Ardahan Çıldır kurtkale köyü cami hoparlörü cami muhtar hüryaşa söğüt

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